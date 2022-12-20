Прокуратура: состояние улиц и дворов во всех районах Самары неудовлетворительно

В понедельник, 19 декабря, после проверок в Самаре прокуратура объявила предостережения главам всех районов города из-за неудовлетворительного состояния улиц и дворов.

Также ответственных за содержание улиц пригласили в прокуратуру для решения вопроса о возбуждении административных дел.

Кроме того, надзорное ведомство обнаружило, что МП "Благоустройство" нарушило законодательство о контрактной системе, а также о государственной и муниципальной собственности. В итоге сейчас мировой суд рассматривает административное дело в отношении юрлица, а директору МП внесли представление.