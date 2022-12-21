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Театр Культура

Каждый пятый билет по "Пушкинской карте" в регионе приобрели в Самарский театр оперы и балета

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 сентября 2021 года в России работает проект "Пушкинская карта", который позволяет молодым людям бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. На данный момент обладателями "Пушкинской карты" в нашем регионе стали почти 180 тысяч молодых людей, порядка 150 учреждений культуры губернии предоставляют свои услуги по "Пушкинской карте".

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

Одним из первых участников "Пушкинской карты" в нашей губернии стал Самарский академический театр оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича (Шостакович Опера Балет), который сейчас уверенно удерживает лидерство среди всех учреждений культуры области.

Только за ноябрь по "Пушкинской карте" театр посетили 6,5 тысяч молодых людей, а с начала реализации проекта — 33,5 тысячи. Это больше, чем в любом другом учреждении культуры региона. Каждый пятый билет, приобретенный по "Пушкинской карте", — в Самарский театр оперы и балета.

Театр стремится создать максимально комфортные условия для обладателей "Пушкинской карты": весь репертуар доступен, удобно приобрести билет на любой спектакль, часто мероприятия проводятся в дневное время.

Одной из новых форм работы является проведение спектаклей, целиком продающихся по "Пушкинской карте", по запросу образовательных учреждений. 21 декабря в 15 часов на сцене Шостакович Опера Балет будет представлен балетный "Вечер хореографии Владимира Бурмейстера" — истории о любви и восхищении красотой: "Вариации", "Хабанера" (премьера номера), "Болеро", "Штраусиана" (12+). Зрителями станут учащиеся колледжей и техникумов Самары.

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