Каждый пятый билет по "Пушкинской карте" в регионе приобрели в Самарский театр оперы и балета

С 1 сентября 2021 года в России работает проект "Пушкинская карта", который позволяет молодым людям бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. На данный момент обладателями "Пушкинской карты" в нашем регионе стали почти 180 тысяч молодых людей, порядка 150 учреждений культуры губернии предоставляют свои услуги по "Пушкинской карте".
Одним из первых участников "Пушкинской карты" в нашей губернии стал Самарский академический театр оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича (Шостакович Опера Балет), который сейчас уверенно удерживает лидерство среди всех учреждений культуры области.
Только за ноябрь по "Пушкинской карте" театр посетили 6,5 тысяч молодых людей, а с начала реализации проекта — 33,5 тысячи. Это больше, чем в любом другом учреждении культуры региона. Каждый пятый билет, приобретенный по "Пушкинской карте", — в Самарский театр оперы и балета.
Театр стремится создать максимально комфортные условия для обладателей "Пушкинской карты": весь репертуар доступен, удобно приобрести билет на любой спектакль, часто мероприятия проводятся в дневное время.
Одной из новых форм работы является проведение спектаклей, целиком продающихся по "Пушкинской карте", по запросу образовательных учреждений. 21 декабря в 15 часов на сцене Шостакович Опера Балет будет представлен балетный "Вечер хореографии Владимира Бурмейстера" — истории о любви и восхищении красотой: "Вариации", "Хабанера" (премьера номера), "Болеро", "Штраусиана" (12+). Зрителями станут учащиеся колледжей и техникумов Самары.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.