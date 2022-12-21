ВСК: Турция и Грузия стали самыми популярными туристическими направлениями на Новый год

Самым популярным зарубежным направлением на Новогодние праздники стала Турция — на нее пришлось 56% полисов страхования путешествующих в Страховом Доме ВСК, оформленных на зимние каникулы. На втором месте — Грузия (11%), третье место разделили Египет и ОАЭ (по 9%).

В целом ближайшее зарубежье стало одним из наиболее востребованных направлений для Новогоднего отдыха в этом году — на него приходится 31% оформленных полисов страхования путешественников. Помимо Грузии, 6% россиян отправятся на праздники в Армению, 4% — в Казахстан. Реже туристы выбирают Азербайджан (1%) и Узбекистан (2%). Только 12% российских туристов на Новогодние праздники отправятся в путешествие внутри страны.

Примерно 11% россиян планируют во время отдыха посетить сразу 2-4 страны. Самым распространенным маршрутом стали Грузия-Турция и Грузия-Армения. Также 17% туристов включает в покрытие полиса риск получения спортивных травм — 47% важна страховая защита просто для активного отдыха, 53% — для занятий любительским спортом.

Почти 45% россиян предпочитают долгосрочный зимний отпуск — средний срок действия страховки для них варьируется в диапазоне 22-30 дней. Еще 26% россиян планируют отдыхать около 2 недель, 16% — от недели до 10 дней.