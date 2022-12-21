Жителя Самарской области будут судить за нападение на полицейского

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В Похвистневе отправили в суд уголовное дело 23-летнего местного жителя, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.