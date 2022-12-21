Расширенная версия "Европротокол онлайн" от Страхового Дома ВСК стала обладателем премии "Время инноваций — 2022" в номинации "Сервисное решение года", в категории "автомобили и транспортные средства". Также наград удостоились ВТБ, "Аэрофлот", СБЕР и другие.
Весной 2022 года ВСК первой из страховщиков предложила возможность оформить извещение о ДТП параллельно с двух мобильных устройств — каждым водителем в своей части.
Расширенная версия "Европротокол онлайн" от ВСК позволяет клиенту компании:
- увеличить сумму страхового возмещения в 4 раза — до 400 тыс. руб. (с бумажным европротоколом клиент может претендовать на возмещение до 100 тысяч рублей);
- покинуть место ДТП сразу после фотофиксации, чтобы минимизировать автомобильные пробки и вероятность повторных аварий;
- сократить в несколько раз время оформления ДТП;
- в мобильном приложении "ВСК Страхование" оформить ДТП (без участия ГИБДД) как с одного, так и сразу с двух мобильных устройств — каждым водителем в своей части;
- использовать электронный европротокол вместо справки органов ГИБДД при подаче заявления о наступлении страхового события не только по ОСАГО, но и по каско.
"Постепенный переход на дистанционное урегулирование убытков в ОСАГО — это действительно значимый шаг для всей отрасли в целом. Мы были первыми среди страховых компаний, кто интегрировал сервис "Помощник ОСАГО" от РСА в собственное мобильное приложение в апреле этого года. А уже летом Госдума приняла закон, обязывающий страховщиков внедрять электронное урегулирование. Нововведение позволяет решать сразу несколько задач — это и улучшение дорожной ситуации, и совершенствование клиентского пути, и оптимизация операционных расходов страховщика. Поэтому для игроков рынка очень важна поддержка государства в вопросе инноваций", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.
Премия "Время инноваций" вручается с 2011 года за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. Победители определялись путем экспертного голосования.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.