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Страхование Финансы

Расширенная версия "Европротокол онлайн" от ВСК — победитель премии "Время инноваций — 2022"

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Расширенная версия "Европротокол онлайн" от Страхового Дома ВСК стала обладателем премии "Время инноваций — 2022" в номинации "Сервисное решение года", в категории "автомобили и транспортные средства". Также наград удостоились ВТБ, "Аэрофлот", СБЕР и другие.

Весной 2022 года ВСК первой из страховщиков предложила возможность оформить извещение о ДТП параллельно с двух мобильных устройств — каждым водителем в своей части.

Расширенная версия "Европротокол онлайн" от ВСК позволяет клиенту компании:

  • увеличить сумму страхового возмещения в 4 раза — до 400 тыс. руб. (с бумажным европротоколом клиент может претендовать на возмещение до 100 тысяч рублей);
  • покинуть место ДТП сразу после фотофиксации, чтобы минимизировать автомобильные пробки и вероятность повторных аварий;
  • сократить в несколько раз время оформления ДТП;
  • в мобильном приложении "ВСК Страхование" оформить ДТП (без участия ГИБДД) как с одного, так и сразу с двух мобильных устройств — каждым водителем в своей части;
  • использовать электронный европротокол вместо справки органов ГИБДД при подаче заявления о наступлении страхового события не только по ОСАГО, но и по каско.

"Постепенный переход на дистанционное урегулирование убытков в ОСАГО — это действительно значимый шаг для всей отрасли в целом. Мы были первыми среди страховых компаний, кто интегрировал сервис "Помощник ОСАГО" от РСА в собственное мобильное приложение в апреле этого года. А уже летом Госдума приняла закон, обязывающий страховщиков внедрять электронное урегулирование. Нововведение позволяет решать сразу несколько задач — это и улучшение дорожной ситуации, и совершенствование клиентского пути, и оптимизация операционных расходов страховщика. Поэтому для игроков рынка очень важна поддержка государства в вопросе инноваций", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.

Премия "Время инноваций" вручается с 2011 года за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. Победители определялись путем экспертного голосования.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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