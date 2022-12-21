Жителя Самарской области подозревают в убийстве 14-летней давности

В Самарской области задержали 50-летнего местного жителя по подозрению в убийстве 14-летней давности. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Ранее, летом 2008 г., пропал 68-летний мужчина. О его исчезновении сообщил сын. Тогда следователи выяснили, где и с кем пропавший общался накануне. По факту исчезновения возбудили уголовное дело по статье "Убийство", но тело мужчины так и не нашли.

В октябре 2022 г. в полицию обратился житель с. Утевка. Во время земляных работ на своем участке он нашел человеческие кости. Генетическая экспертиза показала, что кости принадлежали мужчине, пропавшему в 2008 году.

Теперь правоохранители вышли на подозреваемого - пасынка погибшего. По версии следствия, летом 2008 г. пенсионер у себя дома выпивал с родственниками и знакомыми. В какой-то момент пасынок начал требовать деньги на спиртное. Услышав отказ, он нанес отчиму смертельные травмы, затем вынес его тело и закопал на заброшенном участке.