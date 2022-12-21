Жителя Самарской области подозревают в убийстве 14-летней давности

В Самарской области задержали 50-летнего местного жителя по подозрению в убийстве 14-летней давности. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Ранее, летом 2008 г., пропал 68-летний мужчина. О его исчезновении сообщил сын. Тогда следователи выяснили, где и с кем пропавший общался накануне. По факту исчезновения возбудили уголовное дело по статье "Убийство", но тело мужчины так и не нашли.
В октябре 2022 г. в полицию обратился житель с. Утевка. Во время земляных работ на своем участке он нашел человеческие кости. Генетическая экспертиза показала, что кости принадлежали мужчине, пропавшему в 2008 году.
Теперь правоохранители вышли на подозреваемого - пасынка погибшего. По версии следствия, летом 2008 г. пенсионер у себя дома выпивал с родственниками и знакомыми. В какой-то момент пасынок начал требовать деньги на спиртное. Услышав отказ, он нанес отчиму смертельные травмы, затем вынес его тело и закопал на заброшенном участке.
Последние комментарии
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.