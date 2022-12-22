Россияне назвали главные страхи 2023 года

Почти 30% россиян боятся инфляции и роста цен в 2023 году, падения доходов или тяжелой болезни (по 27%), переживают за своих детей (25%), новой пандемии (20%). При этом 74% опрошенных думают, что с ними будет больше хороших событий, чем плохих. Таковы результаты совместного исследования Страхового Дома ВСК и Аналитического центра НАФИ.
Чаще всего позитивный настрой на будущее проявляют представители самой экономически активной группы населения — россияне от 35 до 44 лет (77%). Среди мужчин и женщин доли ожидающих хороших событий в 2023 году одинаковы — по 74%.
Почти каждый четвертый житель России (24%) считает, что в следующем году плохого и хорошего в его жизни будет поровну. Преимущественно это россияне без постоянной работы (32%, что в 2 раза больше, чем среди работающих, 17%) и те, кто оценивают свое материальное положение как очень плохое (48% против 11% россиян, имеющих высокие доходы).
2% россиян выражают крайне негативный настрой на предстоящий год и считают, что лично с ними будет больше плохих событий. Чаще, это молодые люди от 25 до 34 лет (5%), прежде всего, мужчины (4% против 1% женщин).
Главные страхи 2023 года
Подавляющее большинство жителей России — 92% — боятся плохих событий, которые могут случиться в 2023 году.
ТОП-5 страхов россиян в предстоящем году:
- Инфляция и рост цен. Этот страх присущ почти каждому третьему — 29%. В первую очередь, мужчинам (35% против 24% женщин), россиянам от 35 до 44 лет (39%) и респондентам с высшим образованием (38%).
- Снижение уровня доходов. Этого боятся 27% россиян. Чаще — мужчины (31% против 24% женщин), россияне 45-54 лет (33%) и те, кто имеет средний уровень дохода (30%).
- Тяжелая болезнь. Опасается за свое здоровье каждый четвертый житель России (27%). В большей степени это характерно для представителей возрастной категории от 35 до 44 лет (40%) и россиян, имеющих постоянную работу (32%).
- Страх за своих детей, если с ними что-то случится. 25% россиян боятся, что плохие события могут произойти с их детьми. В 3 раза чаще об этом говорят женщины (36% против 11% мужчин) и пожилые люди (38% по сравнению с 11% среди молодых людей).
- Новая пандемия. Эпидемий боятся 20% опрошенных. Чаще это люди в возрасте от 45 до 54 лет (26%) и нетрудоустроенные россияне (25%).
Кроме этого, каждый пятый опасается терактов (18%), а каждый десятый боится не выплатить вовремя кредит (11%) или быть уволенным с текущего места работы (9%).
Среди других страхов, которые разделяют не более 10% опрошенных: дефицит продуктов первой необходимости, питания или лекарств (8%), погодные аномалии (наводнения, ураганы, землетрясения, природные пожары) или получение травмы (по 7%), отсутствие возможности путешествовать (6%), обман мошенниками (5%), несчастный случай с квартирой или домом (пожар, затопление, кража — 4%), автомобильная катастрофа или то, что в 2023 году наступит конец света (по 3%).
Не имеют абсолютно никаких страхов в отношении грядущего года 8% россиян. В первую очередь это неработающие россияне (11% против 5% работающих) и те, у кого денег хватает на все, кроме покупки недвижимости (21%).
Как россияне стараются обеспечить свое спокойствие
80% россиян, имеющих какие-либо страхи относительно будущего в новом году, стараются не допустить в жизнь претворения плохих событий. 15% опрошенных — нет.
По мнению россиян, главный рецепт того, как не стать жертвой собственного страха, — не зацикливаться на отрицательных эмоциях. Так считают от 31% до 46% опрошенных.
На втором месте — стараться отвлекаться и больше отдыхать (от 23% до 35%).
Также одни россияне стараются заранее продумать, что предпринять, если случится то, чего боишься, и прорабатывают на этот случай план действий (от 24% до 41%). Другие пытаются выстроить жизненную стратегию так, чтобы не дать страху претвориться в жизнь и не допустить воплощения негативных сценариев (от 7% до 34%).
"Исследование показало, что у россиян в отношении предстоящего года материальные страхи сочетаются с нематериальными. Не удивительно, что во главе этой пирамиды находятся заботы, связанные с личной финансовой устойчивостью и благополучием. Учитывая уроки пандемии и события текущего года, многие допускают развитие негативных сценариев: высокую инфляцию и рост цен, а также падение уровня доходов. Наиболее финансово грамотные жители нашей страны заранее прорабатывают антикризисные стратегии, позволяющие себя обезопасить: в отношении материальных страхов формируют финансовую подушку, ищут источники дополнительного заработка, инвестируют в различные продукты, а в отношении нематериальных — пользуются страховыми услугами", — отметил Максим Грушко, заместитель руководителя управления аналитики и исследования Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.