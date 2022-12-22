Россияне назвали главные страхи 2023 года

Почти 30% россиян боятся инфляции и роста цен в 2023 году, падения доходов или тяжелой болезни (по 27%), переживают за своих детей (25%), новой пандемии (20%). При этом 74% опрошенных думают, что с ними будет больше хороших событий, чем плохих. Таковы результаты совместного исследования Страхового Дома ВСК и Аналитического центра НАФИ.

Чаще всего позитивный настрой на будущее проявляют представители самой экономически активной группы населения — россияне от 35 до 44 лет (77%). Среди мужчин и женщин доли ожидающих хороших событий в 2023 году одинаковы — по 74%.

Почти каждый четвертый житель России (24%) считает, что в следующем году плохого и хорошего в его жизни будет поровну. Преимущественно это россияне без постоянной работы (32%, что в 2 раза больше, чем среди работающих, 17%) и те, кто оценивают свое материальное положение как очень плохое (48% против 11% россиян, имеющих высокие доходы).

2% россиян выражают крайне негативный настрой на предстоящий год и считают, что лично с ними будет больше плохих событий. Чаще, это молодые люди от 25 до 34 лет (5%), прежде всего, мужчины (4% против 1% женщин).

Главные страхи 2023 года

Подавляющее большинство жителей России — 92% — боятся плохих событий, которые могут случиться в 2023 году.

ТОП-5 страхов россиян в предстоящем году:

Инфляция и рост цен. Этот страх присущ почти каждому третьему — 29%. В первую очередь, мужчинам (35% против 24% женщин), россиянам от 35 до 44 лет (39%) и респондентам с высшим образованием (38%).

Снижение уровня доходов. Этого боятся 27% россиян. Чаще — мужчины (31% против 24% женщин), россияне 45-54 лет (33%) и те, кто имеет средний уровень дохода (30%).

Тяжелая болезнь. Опасается за свое здоровье каждый четвертый житель России (27%). В большей степени это характерно для представителей возрастной категории от 35 до 44 лет (40%) и россиян, имеющих постоянную работу (32%).

Страх за своих детей, если с ними что-то случится. 25% россиян боятся, что плохие события могут произойти с их детьми. В 3 раза чаще об этом говорят женщины (36% против 11% мужчин) и пожилые люди (38% по сравнению с 11% среди молодых людей).

Новая пандемия. Эпидемий боятся 20% опрошенных. Чаще это люди в возрасте от 45 до 54 лет (26%) и нетрудоустроенные россияне (25%).

Кроме этого, каждый пятый опасается терактов (18%), а каждый десятый боится не выплатить вовремя кредит (11%) или быть уволенным с текущего места работы (9%).

Среди других страхов, которые разделяют не более 10% опрошенных: дефицит продуктов первой необходимости, питания или лекарств (8%), погодные аномалии (наводнения, ураганы, землетрясения, природные пожары) или получение травмы (по 7%), отсутствие возможности путешествовать (6%), обман мошенниками (5%), несчастный случай с квартирой или домом (пожар, затопление, кража — 4%), автомобильная катастрофа или то, что в 2023 году наступит конец света (по 3%).

Не имеют абсолютно никаких страхов в отношении грядущего года 8% россиян. В первую очередь это неработающие россияне (11% против 5% работающих) и те, у кого денег хватает на все, кроме покупки недвижимости (21%).

Как россияне стараются обеспечить свое спокойствие

80% россиян, имеющих какие-либо страхи относительно будущего в новом году, стараются не допустить в жизнь претворения плохих событий. 15% опрошенных — нет.

По мнению россиян, главный рецепт того, как не стать жертвой собственного страха, — не зацикливаться на отрицательных эмоциях. Так считают от 31% до 46% опрошенных.

На втором месте — стараться отвлекаться и больше отдыхать (от 23% до 35%).

Также одни россияне стараются заранее продумать, что предпринять, если случится то, чего боишься, и прорабатывают на этот случай план действий (от 24% до 41%). Другие пытаются выстроить жизненную стратегию так, чтобы не дать страху претвориться в жизнь и не допустить воплощения негативных сценариев (от 7% до 34%).

"Исследование показало, что у россиян в отношении предстоящего года материальные страхи сочетаются с нематериальными. Не удивительно, что во главе этой пирамиды находятся заботы, связанные с личной финансовой устойчивостью и благополучием. Учитывая уроки пандемии и события текущего года, многие допускают развитие негативных сценариев: высокую инфляцию и рост цен, а также падение уровня доходов. Наиболее финансово грамотные жители нашей страны заранее прорабатывают антикризисные стратегии, позволяющие себя обезопасить: в отношении материальных страхов формируют финансовую подушку, ищут источники дополнительного заработка, инвестируют в различные продукты, а в отношении нематериальных — пользуются страховыми услугами", — отметил Максим Грушко, заместитель руководителя управления аналитики и исследования Страхового Дома ВСК.