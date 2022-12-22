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Облправительство Власть и политика

В Самаре состоялась стратегическая сессия по внедрению принципов клиентоцентричности в работу органов власти

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарском Дворце спорта им. В.Высоцкого в среду, 21 декабря, собрались все заинтересованные лица, ответственные за внедрение клиентоцентричного подхода в деятельность органов местного самоуправления региона.

Открыл программу сессии вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Самарской области Петр Королев. В своем приветственном слове он обозначил важность внедрения клиентоцентричного подхода и отметил, что в 2023 году в регионе предстоит много работы в этом направлении.

Федеральные эксперты Илья Винокуров, заместитель начальника управления анализа национальных проектов Аналитического центра при правительстве Российской Федерации, член оргкомитета конкурса "Проектный Олимп" и Александр Ожаровский, директор проектов и программ ПАО "Сбербанк", эксперт Центра подготовки руководителей и команд цифровой) рассказали о первых шагах при внедрении клиентоцентричности и о принципах предоставления государственных услуг и сервисов в зависимости от конкретной ситуации.

После этого участники стратегической сессии, разбившись на команды, разбирали реальные жизненные ситуации, проходя клиентский путь, и разрабатывали пути решения с использованием инструментов клиентоцентричности. В результате по итогам встречи были проработаны 7 наиболее жизненных ситуаций. Участники приняли стандарты клиентоцентричности и дорожную карту по реализации стратегии.

"Считаю, что состоялось историческое мероприятие. Встреча получилась динамичной и понятной. Очень важно, что сразу же в режиме реального времени, работая с документами, участники сессии смогли оттестировать всю полученную информацию от экспертов и применить инструменты клиентоцентричности. В послании президента России Владимира Путина в 2021 году была четко поставлена задача обратить внимание государственной политики в сторону человека. Сервисы государства должны эффективно взаимодействовать с потребностями людей и создать для населения максимально клиентоцентричные условия. В федеральном проекте "Государство для людей" выработаны стандарты, которые нацелены на удобство получателей государственных услуг, на удобство бизнеса, привлекающего инвестиции в регионы, а также на удобство внутреннего клиента - государственного служащего. Этим самым государство делает шаг к тому, чтобы на госслужбу приходили люди, с привитой культурой клиентоцентричности и с еще большим пониманием того, что все мы работаем для народа", - отметила руководитель департамента кадровой политики и государственного управления администрации губернатора Самарской области Наталья Баландина.

Гид потребителя

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