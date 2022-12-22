В Самаре состоялась стратегическая сессия по внедрению принципов клиентоцентричности в работу органов власти

В самарском Дворце спорта им. В.Высоцкого в среду, 21 декабря, собрались все заинтересованные лица, ответственные за внедрение клиентоцентричного подхода в деятельность органов местного самоуправления региона.
Открыл программу сессии вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Самарской области Петр Королев. В своем приветственном слове он обозначил важность внедрения клиентоцентричного подхода и отметил, что в 2023 году в регионе предстоит много работы в этом направлении.
Федеральные эксперты Илья Винокуров, заместитель начальника управления анализа национальных проектов Аналитического центра при правительстве Российской Федерации, член оргкомитета конкурса "Проектный Олимп" и Александр Ожаровский, директор проектов и программ ПАО "Сбербанк", эксперт Центра подготовки руководителей и команд цифровой) рассказали о первых шагах при внедрении клиентоцентричности и о принципах предоставления государственных услуг и сервисов в зависимости от конкретной ситуации.
После этого участники стратегической сессии, разбившись на команды, разбирали реальные жизненные ситуации, проходя клиентский путь, и разрабатывали пути решения с использованием инструментов клиентоцентричности. В результате по итогам встречи были проработаны 7 наиболее жизненных ситуаций. Участники приняли стандарты клиентоцентричности и дорожную карту по реализации стратегии.
"Считаю, что состоялось историческое мероприятие. Встреча получилась динамичной и понятной. Очень важно, что сразу же в режиме реального времени, работая с документами, участники сессии смогли оттестировать всю полученную информацию от экспертов и применить инструменты клиентоцентричности. В послании президента России Владимира Путина в 2021 году была четко поставлена задача обратить внимание государственной политики в сторону человека. Сервисы государства должны эффективно взаимодействовать с потребностями людей и создать для населения максимально клиентоцентричные условия. В федеральном проекте "Государство для людей" выработаны стандарты, которые нацелены на удобство получателей государственных услуг, на удобство бизнеса, привлекающего инвестиции в регионы, а также на удобство внутреннего клиента - государственного служащего. Этим самым государство делает шаг к тому, чтобы на госслужбу приходили люди, с привитой культурой клиентоцентричности и с еще большим пониманием того, что все мы работаем для народа", - отметила руководитель департамента кадровой политики и государственного управления администрации губернатора Самарской области Наталья Баландина.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.