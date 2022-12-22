Нижегородский филиал Страхового Дома ВСК отмечает юбилей

В декабре филиал Страхового Дома ВСК в Нижнем Новгороде отмечает юбилей — 30 лет с даты открытия офиса в регионе. Сейчас ВСК — один из крупнейших страховщиков Нижегородской области. По итогам трех кварталов 2022 года компания является лидером среди страховых компаний по страхованию грузов и входит в число лучших по каско и страхованию имущества юридических лиц. Общий объем выплат клиентам в регионе с начала года превысил 483,5 млн рублей.
Нижегородский филиал Страхового Дома ВСК демонстрирует положительные финансовые результаты и рост портфеля в ключевых сегментах, несмотря на то, что рынок страхования Нижегородской области в первые 9 месяцев 2022 года снизился на 0,8% (до 11,6 млрд руб.).
Общий объем собранных страховых премий ВСК в регионе по итогам 9 месяцев 2022 г. составил 896,5 млн рублей. Доля нижегородского филиала на страховом рынке региона составляет 7,7%.
ВСК является лидером среди страховщиков Нижегородской области по объему портфеля в страховании грузов — доля на рынке составляет 46,4%.
В сегменте каско компания занимает второе место с долей на рынке в 12,5%. Самый динамичный рост зафиксирован в сегменте каско для юридических лиц — на 17,8%, на филиал ВСК приходится 14,6% сборов в регионе в данном сегменте.
Также ВСК расположилась на четвертом месте по страхованию имущества юридических лиц — доля компании на рынке 6,7%. Суммарно объем собранных премий в данном направлении за первые 9 месяцев вырос на 19%.
В числе клиентов филиала ВСК в регионе компании — представители крупного бизнеса: ГК АГАТ — один из крупнейших автохолдингов России, представленный в 19 городах страны, "Фармкомплект" — российский дистрибьютор фармацевтических препаратов, "Норкем" — ведущий отечественный производитель поверхностно-активных веществ (ПАВ), полиэтиленгликолей, сложных полиэфиров, химических вещей для промышленности России, "Алиди" — лидер среди дистрибьюторов и один из крупнейших поставщиков в торговые сети продукции известных международных производителей и другие.
"ВСК работает на страховом рынке России уже 30 лет и сегодня входит в топ-5 страховщиков страны. Нижегородский филиал стал одним из первых офисов компании, которые мы открыли в регионах. Уже три десятилетия команда филиала надежно выполняет взятые на себя обязательства по страховой защите физических лиц и компаний. Филиал демонстрирует стабильно высокие результаты, внедряет инновационные технологии в страховые продукты и внутренние бизнес-процессы, и способствует росту бизнеса партнеров в регионе", — отметил Сергей Цикалюк, председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК.
"30-летний юбилей — это важное событие и новый рубеж для компании. Нижегородский филиал был одним из первых представительств ВСК, открытых в российских регионах. За эти годы наша компания выросла до одного из крупнейших страховщиков Нижегородской области, сумев завоевать доверие клиентов и партнеров. Наша приоритетная задача — продолжить развиваться, улучшать качество сервиса, предлагать новые продукты и услуги, обеспечивая для них стабильную страховую защиту от большинства рисков", — отметил Максим Сухов, директор Нижегородского филиала Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.