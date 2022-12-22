Нижегородский филиал Страхового Дома ВСК отмечает юбилей

В декабре филиал Страхового Дома ВСК в Нижнем Новгороде отмечает юбилей — 30 лет с даты открытия офиса в регионе. Сейчас ВСК — один из крупнейших страховщиков Нижегородской области. По итогам трех кварталов 2022 года компания является лидером среди страховых компаний по страхованию грузов и входит в число лучших по каско и страхованию имущества юридических лиц. Общий объем выплат клиентам в регионе с начала года превысил 483,5 млн рублей.

Нижегородский филиал Страхового Дома ВСК демонстрирует положительные финансовые результаты и рост портфеля в ключевых сегментах, несмотря на то, что рынок страхования Нижегородской области в первые 9 месяцев 2022 года снизился на 0,8% (до 11,6 млрд руб.).

Общий объем собранных страховых премий ВСК в регионе по итогам 9 месяцев 2022 г. составил 896,5 млн рублей. Доля нижегородского филиала на страховом рынке региона составляет 7,7%.

ВСК является лидером среди страховщиков Нижегородской области по объему портфеля в страховании грузов — доля на рынке составляет 46,4%.

В сегменте каско компания занимает второе место с долей на рынке в 12,5%. Самый динамичный рост зафиксирован в сегменте каско для юридических лиц — на 17,8%, на филиал ВСК приходится 14,6% сборов в регионе в данном сегменте.

Также ВСК расположилась на четвертом месте по страхованию имущества юридических лиц — доля компании на рынке 6,7%. Суммарно объем собранных премий в данном направлении за первые 9 месяцев вырос на 19%.

В числе клиентов филиала ВСК в регионе компании — представители крупного бизнеса: ГК АГАТ — один из крупнейших автохолдингов России, представленный в 19 городах страны, "Фармкомплект" — российский дистрибьютор фармацевтических препаратов, "Норкем" — ведущий отечественный производитель поверхностно-активных веществ (ПАВ), полиэтиленгликолей, сложных полиэфиров, химических вещей для промышленности России, "Алиди" — лидер среди дистрибьюторов и один из крупнейших поставщиков в торговые сети продукции известных международных производителей и другие.

"ВСК работает на страховом рынке России уже 30 лет и сегодня входит в топ-5 страховщиков страны. Нижегородский филиал стал одним из первых офисов компании, которые мы открыли в регионах. Уже три десятилетия команда филиала надежно выполняет взятые на себя обязательства по страховой защите физических лиц и компаний. Филиал демонстрирует стабильно высокие результаты, внедряет инновационные технологии в страховые продукты и внутренние бизнес-процессы, и способствует росту бизнеса партнеров в регионе", — отметил Сергей Цикалюк, председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК.

"30-летний юбилей — это важное событие и новый рубеж для компании. Нижегородский филиал был одним из первых представительств ВСК, открытых в российских регионах. За эти годы наша компания выросла до одного из крупнейших страховщиков Нижегородской области, сумев завоевать доверие клиентов и партнеров. Наша приоритетная задача — продолжить развиваться, улучшать качество сервиса, предлагать новые продукты и услуги, обеспечивая для них стабильную страховую защиту от большинства рисков", — отметил Максим Сухов, директор Нижегородского филиала Страхового Дома ВСК.