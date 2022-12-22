В Самаре из самолета высадили дебошира

В среду, 21 декабря, около 22:40 в Курумоче командир воздушного судна, следующего из Самары в Москву, принял решение о возврате на стоянку и высадить пассажира, устроившего дебош.
Инцидент произошел на рейсе авиакомпании "Аэрофлот", сообщает телеграм-канал aviaincident.
Последние комментарии
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.