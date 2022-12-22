В Самаре из самолета высадили дебошира

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В среду, 21 декабря, около 22:40 в Курумоче командир воздушного судна, следующего из Самары в Москву, принял решение о возврате на стоянку и высадить пассажира, устроившего дебош.