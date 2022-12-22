Вдоль линии строительства Климовского моста на Волге пробит лед

В Самарской области между населенными пунктами с. Климовка и с. Подстепки проводятся строительные работы по возведению мостового перехода на реке Волга. Вдоль линии строительства моста пробита майна, которая круглосуточно содержится в открытом ото льда состоянии для обеспечения бесперебойной работы.

Специалисты предупреждают любителей зимней рыбалки или подледного лова: майна покрывается шугой (дробленым льдом), что затрудняет ее обнаружение.

Выход (выезд) на лед, а также нахождение на береговой линии в районе строительства мостового перехода через реку Волга опасны для жизни! Особенно опасно движение вблизи ледовой майны на снегоходах и квадроциклах, парусных катамаранах и т. д.

"В целях сохранения Вашей жизни и здоровья просим прекратить выход (выезд) на лед в зоне строительства моста без экстренной необходимости. Не подвергайте свою жизнь опасности. Не выходите на лед!", - информируют строители.