В Самаре задержали подозреваемого в обмане семи пенсионеров

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего жителя пос. Стройкерамика. Его подозревают в мошенничестве, от которого пострадали семь пенсионеров. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, ранее в Интернете мужчина познакомился с неизвестным и согласился подзаработать на обмане пожилых людей. Он участвовал в схеме "ваш родственник попал в беду" и исполнял роль курьера - должен был представляться сотрудником правоохранительных органов и забирать деньги. С 7 по 22 октября 2022 г. подозреваемый поучаствовал в семи эпизодах мошенничества и забрал у жертв более 1,9 млн рублей.

Кроме того, региональное ГУ МВД сообщает, что только за последние сутки, 21 декабря, жертвами мошенников стали трое пенсионеров: 80-летняя жительница Волжского района, а также 89-летний мужчина и 80-летняя женщина из Сызрани. Причиненный им ущерб составил почти миллион рублей. По этим фактам возбуждены уголовные дела.