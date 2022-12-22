16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре задержали подозреваемого в обмане семи пенсионеров Экс-сотрудник МЧС, задержанный ФСБ, пытается выйти на волю Начальника Большечерниговской станции по борьбе с болезнями животных заподозрили в мошенничестве В Похвистневском районе задержали браконьеров, убивших двух косуль Преподаватель, подпавший под уголовные дела из-за пьесы, временно избежал суда

Преступления Происшествия

В Самаре задержали подозреваемого в обмане семи пенсионеров

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего жителя пос. Стройкерамика. Его подозревают в мошенничестве, от которого пострадали семь пенсионеров. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, ранее в Интернете мужчина познакомился с неизвестным и согласился подзаработать на обмане пожилых людей. Он участвовал в схеме "ваш родственник попал в беду" и исполнял роль курьера - должен был представляться сотрудником правоохранительных органов и забирать деньги. С 7 по 22 октября 2022 г. подозреваемый поучаствовал в семи эпизодах мошенничества и забрал у жертв более 1,9 млн рублей.

Кроме того, региональное ГУ МВД сообщает, что только за последние сутки, 21 декабря, жертвами мошенников стали трое пенсионеров: 80-летняя жительница Волжского района, а также 89-летний мужчина и 80-летняя женщина из Сызрани. Причиненный им ущерб составил почти миллион рублей. По этим фактам возбуждены уголовные дела.

Гид потребителя

Последние комментарии

Vad. Сикурич 16 октября 2022 08:45 Полицейский, застреливший на охоте человека, стрелял в себя

УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».

Павел Любавин 23 сентября 2022 10:50 У первого замглавы Тольятти провели обыски дома и на работе

Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?

John Nameless 17 сентября 2022 14:32 В Самаре разыскивают насильника, напавшего на ребенка

если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063

Сергей Ларин 02 сентября 2022 13:51 Житель Самары попытался обжаловать арест за похищение падчерицы

И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.

Павел Бортников 10 августа 2022 06:50 Машинист из Сызрани взял кредит на 1,3 млн руб. и отдал мошенникам

Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1