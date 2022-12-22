В Самаре задержали подозреваемого в обмане семи пенсионеров

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего жителя пос. Стройкерамика. Его подозревают в мошенничестве, от которого пострадали семь пенсионеров. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, ранее в Интернете мужчина познакомился с неизвестным и согласился подзаработать на обмане пожилых людей. Он участвовал в схеме "ваш родственник попал в беду" и исполнял роль курьера - должен был представляться сотрудником правоохранительных органов и забирать деньги. С 7 по 22 октября 2022 г. подозреваемый поучаствовал в семи эпизодах мошенничества и забрал у жертв более 1,9 млн рублей.
Кроме того, региональное ГУ МВД сообщает, что только за последние сутки, 21 декабря, жертвами мошенников стали трое пенсионеров: 80-летняя жительница Волжского района, а также 89-летний мужчина и 80-летняя женщина из Сызрани. Причиненный им ущерб составил почти миллион рублей. По этим фактам возбуждены уголовные дела.
Последние комментарии
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.