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Общество

Елена Лапушкина: В условиях снегопада подготовим город к новому рабочему дню

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Самары Елена Лапушкина прокомментировала ситуацию с ухудшающимися погодными условиями, которые прогнозируют всиноптики на пятницу, 23 декабря.

По данным Приволжского УГМС, в регионе объявлен желтый уровень опасности. Завтра ожидается усиление ветра с порывами до 15-18 м/с, гололед, в ночные часы сильный мокрый снег, метель при видимости 1-2 км. 

"Получила прогноз погоды от "Приволжского УГМС". Поставила задачу всем коммунальным службам подготовиться к работе в ночь в условиях снегопада, гололедицы и метели. Все главы районов будут контролировать ход и качество работ на своих территориях, координировать работу управляющих организаций. Перед МП "Благоустройство" стоит задача в ночь обеспечить уборку улично-дорожной сети, обработку дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, подходов и подъездов к социальным учреждениям противогололедными материалами, чтобы в условиях снегопада подготовить город к новому рабочему дню", - рассказала глава столицы региона.

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