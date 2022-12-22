Елена Лапушкина: В условиях снегопада подготовим город к новому рабочему дню

Глава Самары Елена Лапушкина прокомментировала ситуацию с ухудшающимися погодными условиями, которые прогнозируют всиноптики на пятницу, 23 декабря.

По данным Приволжского УГМС, в регионе объявлен желтый уровень опасности. Завтра ожидается усиление ветра с порывами до 15-18 м/с, гололед, в ночные часы сильный мокрый снег, метель при видимости 1-2 км.

"Получила прогноз погоды от "Приволжского УГМС". Поставила задачу всем коммунальным службам подготовиться к работе в ночь в условиях снегопада, гололедицы и метели. Все главы районов будут контролировать ход и качество работ на своих территориях, координировать работу управляющих организаций. Перед МП "Благоустройство" стоит задача в ночь обеспечить уборку улично-дорожной сети, обработку дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, подходов и подъездов к социальным учреждениям противогололедными материалами, чтобы в условиях снегопада подготовить город к новому рабочему дню", - рассказала глава столицы региона.