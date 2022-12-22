Жители Самары получили подарки на Дне клиента "ЭнергосбыТ Плюс"

В свой профессиональный праздник — День энергетика — в офисе обслуживания Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" на Революционной, 101б прошел необычный День клиента. Сотрудники рассказывали жителям города об акции "В Новый год — без долгов и с подарками!", а помогал им в этом — Дед Мороз.
Традиционно в свой праздник энергетики дарят ценные призы клиентам. На этот раз приятно удивлены оказались жители Октябрьского района Самары: они смогли не только оперативно решить свои вопросы в офисе обслуживания "ЭнергосбыТ Плюс", но и принять участие в беспроигрышной лотерее, получить подарки от компании, угоститься сочными мандаринами и унести с собой хорошее настроение и заряд бодрости.
"Нам хотелось отметить добросовестных клиентов, поделиться с ними хорошим настроением, а также в очередной раз напомнить о новогодней акции для горожан. Уверен, многие жители региона поддержат нашу традиционную инициативу и получат возможность выиграть ценные призы", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Напомним, для участия в традиционной акции "В Новый год — без долгов и с подарками!" необходимо до 31 декабря 2022 года оплатить все начисления за тепло и горячую воду за ноябрь и внести рекомендуемый платеж за декабрь. Победителей ждут разнообразные призы от энергетиков. Подробнее об акции можно узнать на официальном сайте Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс": samara.esplus.ru/promo/.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа