Жители Самары получили подарки на Дне клиента "ЭнергосбыТ Плюс"

В свой профессиональный праздник — День энергетика — в офисе обслуживания Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" на Революционной, 101б прошел необычный День клиента. Сотрудники рассказывали жителям города об акции "В Новый год — без долгов и с подарками!", а помогал им в этом — Дед Мороз.

Традиционно в свой праздник энергетики дарят ценные призы клиентам. На этот раз приятно удивлены оказались жители Октябрьского района Самары: они смогли не только оперативно решить свои вопросы в офисе обслуживания "ЭнергосбыТ Плюс", но и принять участие в беспроигрышной лотерее, получить подарки от компании, угоститься сочными мандаринами и унести с собой хорошее настроение и заряд бодрости.

"Нам хотелось отметить добросовестных клиентов, поделиться с ними хорошим настроением, а также в очередной раз напомнить о новогодней акции для горожан. Уверен, многие жители региона поддержат нашу традиционную инициативу и получат возможность выиграть ценные призы", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Напомним, для участия в традиционной акции "В Новый год — без долгов и с подарками!" необходимо до 31 декабря 2022 года оплатить все начисления за тепло и горячую воду за ноябрь и внести рекомендуемый платеж за декабрь. Победителей ждут разнообразные призы от энергетиков. Подробнее об акции можно узнать на официальном сайте Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс": samara.esplus.ru/promo/.