Самарский цирк приглашает на "Новогоднее тропик-шоу"

Это не только традиционные атрибуты главного зимнего праздника, но и необычные сюрпризы и экзотические животные. Премьера шоу состоится 23 декабря в 18:00 часов.
В программе, организованной совместно с ФКП "Росгосцирк", зрителей ждут необычные приключения Деда Мороза, который отправится в путешествие по разным странам. Его спутниками по новогодней сказке станут талантливые и бесстрашные акробаты и воздушные гимнасты, ловкие жонглеры, юмористы-клоуны, а также четвероногие артисты — от харизматичных собак до… огромного бегемота!
Яркие дизайнерские костюмы, множество различных декораций, музыка и нереальные световые эффекты, и, конечно же, сложнейшие трюки в исполнении харизматичных артистов.
Самарский цирк готовится зажигать новогодние звезды — и, конечно же, большая новогодняя елка тоже засверкает всеми своими огнями.
Последние комментарии
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.