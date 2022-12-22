Самарский цирк приглашает на "Новогоднее тропик-шоу"

Это не только традиционные атрибуты главного зимнего праздника, но и необычные сюрпризы и экзотические животные. Премьера шоу состоится 23 декабря в 18:00 часов.

В программе, организованной совместно с ФКП "Росгосцирк", зрителей ждут необычные приключения Деда Мороза, который отправится в путешествие по разным странам. Его спутниками по новогодней сказке станут талантливые и бесстрашные акробаты и воздушные гимнасты, ловкие жонглеры, юмористы-клоуны, а также четвероногие артисты — от харизматичных собак до… огромного бегемота!

Яркие дизайнерские костюмы, множество различных декораций, музыка и нереальные световые эффекты, и, конечно же, сложнейшие трюки в исполнении харизматичных артистов.

Самарский цирк готовится зажигать новогодние звезды — и, конечно же, большая новогодняя елка тоже засверкает всеми своими огнями.