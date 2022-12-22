Снегопад сковал Самару девятибалльными пробками

В четверг, 22 декабря, в седьмом часу вечера, когда в Самаре разошелся снегопад, поисковик "Яндекс" обозначил на карте города девятибалльные пробки, большинство дорог окрасились в бурый цвет, обозначающий заторы.

В частности, движение было затруднено на ул. Красноармейской в оба направления от ул. Фрунзе до ул. Спортивной; на ул. Льва Толстого "из города" от ул. Самарской до Комсомольской площади. А на ул. Вилоновской в том же направлении затор был отмечен от Волжского шоссе до ул. Спортивной.

Автомобильная пробка сковала ул. Полевую в оба направления по всей длине и переходила на ул. Мичурина, по которой затор продолжался до ул. Ерошевского.

Затор, начинающийся на Московском шоссе от ул. Киевской продолжался до ул. Санфировой. Затем движение на Московском шоссе было затруднено от пересечения с Ракитовским шоссе и почти до первого квартала пос. Мехзавод.

На Южном шоссе по направлению "в город" движение было затруднено почти от ТЦ "Амбар", а также на ул. Авроры до ул. Промышленности. Автомобильные заторы местами были отмечены на улицах Ново-Садовой, Тухачевского, Гагарина, Авроры, пр. Ленина, пр. Кирова, ул. Ново-Вокзальной и других магистралях города.

Официальной информации о каких-либо тяжких ДТП в Самаре не поступало. Местные жители связывают затруднение в движении с начавшимся снегопадом.

О грядущем снегопаде предупреждали и синоптики, и сотрудники МЧС, и представители ГИБДД. Полицейские рекомендуют водителям учитывать дорожные и погодные условия, быть в пути внимательнее в пути и соблюдать ПДД.

Около 19:00 уровень пробок снизился до 8 баллов.