Новый электробус с зарядными станциями обойдется Самаре в 50 млн рублей

МП "Трамвайно-троллейбусное управление" заключит договор поставки электробуса и двух зарядных станций с ООО "АВТОритет". Стоимость закупки составляет 48,9 млн рублей.
На покупку электробуса потратят свыше 25,3 млн рублей, два зарядные станции обойдутся более чем в 23,4 млн рублей (по 11,77 млн рублей за единицу).
"Электробус модели Е420 — низкопольный, однозвенный, двухосный, двухдверный, с увеличенной базой, с транзисторной системой управления тяговым электродвигателем переменного тока, с системой накопителей электроэнергии на базе суперконденсаторов М3", — отмечается в документации к закупке.
Электробус рассчитан на эксплуатацию при температуре от минус 200 С до плюс 450 С и относительной влажности до 75% при температуре 15 °С. Хранится без гаража.
Запас хода на одной зарядке составляет не менее 20 км, максимальная установившаяся скорость движения с максимальной технической массой — 60 км/ч.
"Количество мест для сиденья — не менее 27. Пассажировместимость при максимальной технической массе — не менее 80 человек", — сообщается в описании объекта закупки.
Отмечается, что электробус будет курсировать по маршруту № 108 — между Губернским рынком и Южным городом.
Напомним, в начале декабря глава Самары Елена Лапушкина анонсировала пополнение парка общественного транспорта в 2023 г., заявив, что в первом квартале 2023 г. запланировано приобретение 39 автобусов, в течение года — закупка 12 трамвайных вагонов и одного электробуса.
На прошлой неделе стало известно, что МП "ТТУ" планирует взять в лизинг 12 новых низкопольных трамваев, произведенных в Белоруссии. Начальная цена контракта составила 1,1 млрд рублей.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.