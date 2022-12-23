Новый электробус с зарядными станциями обойдется Самаре в 50 млн рублей

МП "Трамвайно-троллейбусное управление" заключит договор поставки электробуса и двух зарядных станций с ООО "АВТОритет". Стоимость закупки составляет 48,9 млн рублей.

На покупку электробуса потратят свыше 25,3 млн рублей, два зарядные станции обойдутся более чем в 23,4 млн рублей (по 11,77 млн рублей за единицу).

"Электробус модели Е420 — низкопольный, однозвенный, двухосный, двухдверный, с увеличенной базой, с транзисторной системой управления тяговым электродвигателем переменного тока, с системой накопителей электроэнергии на базе суперконденсаторов М3", — отмечается в документации к закупке.

Электробус рассчитан на эксплуатацию при температуре от минус 200 С до плюс 450 С и относительной влажности до 75% при температуре 15 °С. Хранится без гаража.

Запас хода на одной зарядке составляет не менее 20 км, максимальная установившаяся скорость движения с максимальной технической массой — 60 км/ч.

"Количество мест для сиденья — не менее 27. Пассажировместимость при максимальной технической массе — не менее 80 человек", — сообщается в описании объекта закупки.

Отмечается, что электробус будет курсировать по маршруту № 108 — между Губернским рынком и Южным городом.

Напомним, в начале декабря глава Самары Елена Лапушкина анонсировала пополнение парка общественного транспорта в 2023 г., заявив, что в первом квартале 2023 г. запланировано приобретение 39 автобусов, в течение года — закупка 12 трамвайных вагонов и одного электробуса.

На прошлой неделе стало известно, что МП "ТТУ" планирует взять в лизинг 12 новых низкопольных трамваев, произведенных в Белоруссии. Начальная цена контракта составила 1,1 млрд рублей.