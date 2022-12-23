В Новокуйбышевске появятся 17 новых автобусов

До 15 апреля 2023 г. 17 автобусов ПАЗ появятся в Новокуйбышевске, которые выйдут на маршруты общественного транспорта.

Глава города Сергей Марков обратился с заявкой на получение областных средства в минтранс, заявка была одобрена и Новокуйбышевску выделено более 71 млн руб. на обновление пассажирского транспорта.

20 декабря заключен контракт. Новый общественный транспорт приобретается в лизинг до 2028 года.