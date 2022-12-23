Самарчанка лишилась 260 тыс. руб., поверив телефонным мошенникам

В Самаре 50-летней женщине, работающей администратором сети медицинских лабораторий, позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он попросил женщину помочь в установлении "мошенников", которые снимают деньги с чужих банковских карт и предложил ей установить приложение на телефон, с помощью которого будет пойман "злоумышленник с поличным".

Установленная программа позволила мошенникам дистанционно управлять телефоном жертвы, в том числе просматривать все данные и заходить в другие приложения.

Затем женщину попросили обналичить свои сбережения и перевести на продиктованный счет. В результате в лишилась денежных средств в сумме более 260 тыс. рублей.

После того, как собеседник прекратил разговор, жительница Самары поняла, что стала жертвой мошенников, после чего обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.