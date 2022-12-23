В Самаре 50-летней женщине, работающей администратором сети медицинских лабораторий, позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он попросил женщину помочь в установлении "мошенников", которые снимают деньги с чужих банковских карт и предложил ей установить приложение на телефон, с помощью которого будет пойман "злоумышленник с поличным".
Установленная программа позволила мошенникам дистанционно управлять телефоном жертвы, в том числе просматривать все данные и заходить в другие приложения.
Затем женщину попросили обналичить свои сбережения и перевести на продиктованный счет. В результате в лишилась денежных средств в сумме более 260 тыс. рублей.
После того, как собеседник прекратил разговор, жительница Самары поняла, что стала жертвой мошенников, после чего обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.