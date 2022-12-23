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Преступления Происшествия

В Сызрани разыскивают пожилую пару, обокравшую многодетную мать

СЫЗРАНЬ. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани полицейские разыскивают двоих пенсионеров по подозрению в краже у многодетной матери. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

17 декабря в торговом центре двое неизвестных похитили кошелек с 5,8 тыс. руб. у 38-летней матери четырех детей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража") и ищут подозреваемых.

Приметы разыскиваемых:

Мужчина, на вид 60-65 лет, плотного телосложения, рост 175-180 см, в очках, был одет в черную куртку, желтую майку и зимнюю кепку;

Женщина, на вид 60-65 лет, худощавого телосложения, рост 163-165 см, в очках, была одета в темную вязаную шапку и темную болоньевую куртку с меховым воротником.

Правоохранители просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личностях или местонахождении разыскиваемых, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (8464) 33-38-66, 8(8464) 35-50-37, 8-902-426-34-70 или 112.

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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.

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