В Сызрани разыскивают пожилую пару, обокравшую многодетную мать

В Сызрани полицейские разыскивают двоих пенсионеров по подозрению в краже у многодетной матери. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

17 декабря в торговом центре двое неизвестных похитили кошелек с 5,8 тыс. руб. у 38-летней матери четырех детей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража") и ищут подозреваемых.

Приметы разыскиваемых:

Мужчина, на вид 60-65 лет, плотного телосложения, рост 175-180 см, в очках, был одет в черную куртку, желтую майку и зимнюю кепку;

Женщина, на вид 60-65 лет, худощавого телосложения, рост 163-165 см, в очках, была одета в темную вязаную шапку и темную болоньевую куртку с меховым воротником.

Правоохранители просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личностях или местонахождении разыскиваемых, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (8464) 33-38-66, 8(8464) 35-50-37, 8-902-426-34-70 или 112.