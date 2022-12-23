В Сызрани разыскивают пожилую пару, обокравшую многодетную мать

В Сызрани полицейские разыскивают двоих пенсионеров по подозрению в краже у многодетной матери. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
17 декабря в торговом центре двое неизвестных похитили кошелек с 5,8 тыс. руб. у 38-летней матери четырех детей.
Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража") и ищут подозреваемых.
Приметы разыскиваемых:
Мужчина, на вид 60-65 лет, плотного телосложения, рост 175-180 см, в очках, был одет в черную куртку, желтую майку и зимнюю кепку;
Женщина, на вид 60-65 лет, худощавого телосложения, рост 163-165 см, в очках, была одета в темную вязаную шапку и темную болоньевую куртку с меховым воротником.
Правоохранители просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личностях или местонахождении разыскиваемых, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (8464) 33-38-66, 8(8464) 35-50-37, 8-902-426-34-70 или 112.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.