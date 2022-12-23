Осуществи желаемое: ВСК и журнал "ВыИскали" запустили проект "Обещаю себе"

Согласно опросу ВЦИОМ, каждый третий россиянин дает себе предновогодние обещания. И всего лишь 70% могут похвастаться их реализацией. Чек-лист от ВСК и "ВыИскали" поможет сдержать данное себе слово и подскажет как это сделать.
На сайте специального проекта ВСК и журнала "ВыИскали" подготовлен чек-лист с планами на следующий год. Список включает 30 обещаний, в которые входят как глобальные цели, например, покупка квартиры, машины или даже успешный поиск своей любви, так и желания поменьше: найти хобби или сходить на концерт любимой группы. Можно выбрать одно или же сразу несколько.
Внутри каждого обещания — ценные советы, которые помогут двигаться в выбранном направлении и достичь цели. Готовый чек-лист можно отправить себе на почту и использовать как план действий.
"В новый год удобно входить со списком конкретных целей. А если есть инструкция по их достижению, то это уже половина успеха. Мы решили помочь сотрудникам, клиентам и партнёрам ВСК в достижении самых заветных целей. Чтобы 2023 год стал более ярким и успешным", — рассказал Александр Охрименко, руководитель центра маркетинговых коммуникаций и PR Страхового Дома ВСК.
Кроме того, для всех участников проекта действует специальный промокод от Страхового Дома ВСК на выгодное оформление защиты. До 30 января промокод даёт скидку 15% на полис "Каско" и 10% — на программы "Путешествия", "Квартира", "Телемедицина", "Несчастный случай" и "Антиклещ". Получить его можно на почту вместе с чек-листом.
"Новый год — время, когда все мы загадываем желания, строим планы, и каждому важно, чтобы кто-то помог в их исполнении. ВСК не является исключением, компания реализовывает не только свои проекты, но и помогает своим партнерам и клиентам достигать поставленных целей. Содействие в развитии — залог успешных взаимоотношений. Уверена, что планы каждого будут достигнуты и осуществлены в полной мере", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.