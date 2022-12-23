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Страхование Финансы

Осуществи желаемое: ВСК и журнал "ВыИскали" запустили проект "Обещаю себе"

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Согласно опросу ВЦИОМ, каждый третий россиянин дает себе предновогодние обещания. И всего лишь 70% могут похвастаться их реализацией. Чек-лист от ВСК и "ВыИскали" поможет сдержать данное себе слово и подскажет как это сделать.

На сайте специального проекта ВСК и журнала "ВыИскали" подготовлен чек-лист с планами на следующий год.  Список включает 30 обещаний, в которые входят как глобальные цели, например, покупка квартиры, машины или даже успешный поиск своей любви, так и желания поменьше: найти хобби или сходить на концерт любимой группы. Можно выбрать одно или же сразу несколько.

Внутри каждого обещания — ценные советы, которые помогут двигаться в выбранном направлении и достичь цели. Готовый чек-лист можно отправить себе на почту и использовать как план действий.

"В новый год удобно входить со списком конкретных целей. А если есть инструкция по их достижению, то это уже половина успеха. Мы решили помочь сотрудникам, клиентам и партнёрам ВСК в достижении самых заветных целей. Чтобы 2023 год стал более ярким и успешным", — рассказал Александр Охрименко, руководитель центра маркетинговых коммуникаций и PR Страхового Дома ВСК.

Кроме того, для всех участников проекта действует специальный промокод от Страхового Дома ВСК на выгодное оформление защиты. До 30 января промокод даёт скидку 15% на полис "Каско" и 10% — на программы "Путешествия", "Квартира", "Телемедицина", "Несчастный случай" и "Антиклещ". Получить его можно на почту вместе с чек-листом.

"Новый год — время, когда все мы загадываем желания, строим планы, и каждому важно, чтобы кто-то помог в их исполнении. ВСК не является исключением, компания реализовывает не только свои проекты, но и помогает своим партнерам и клиентам достигать поставленных целей. Содействие в развитии — залог успешных взаимоотношений. Уверена, что планы каждого будут достигнуты и осуществлены в полной мере", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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