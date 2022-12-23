Елена Лапушкина: "Улица Ново-Садовая и Московское шоссе должны стать проспектами"

Улица Ново-Садовая и Московское шоссе в Самаре планируется обновить с применением современных подходов и сделать гостевыми маршрутами. Об этом заявила глава города Елена Лапушкина, представляя свою программу на конкурсе по отбору нового градоначальника.
"Требуют серьезного обновления центральные артерии города - улица Ново-Садовая и Московское шоссе. Они должны стать проспектами. Это межведомственный проект, совместный с министерством транспорта и автомобильных дорог, на который будут привлечены средства из разных источников. Эти улицы необходимо наполнить новым функционалом, привнести самые современные подходы и технологии, сделать их гостевыми маршрутами города", - приводит ее слова пресс-служба мэрии.
Напомним, у Елены Лапушкиной истекают полномочия. Был объявлен конкурс, на который помимо нее заявились еще 14 кандидатов. Конкурсная комиссия отобрала двух из них - Лапушкину и проректора Международного института мира Павла Чумака. Гордума Самары выберет из них нового градоначальника на заседании 27 декабря.
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