В Самаре в Доме Маштакова начал работу музей-галерея "Заварка"

Музей-галерея открылся 21 декабря на ул. Самарской, 207 в областной столице.

В "Заварке" местные и федеральные эксперты читают лекции, посвященные деревянному и каменно-деревянному зодчеству, символизму в деревянной резьбе и генеалогии семьи Маштаковых. Работает экспозиция "Дом Маштакова глазами самарских художников", сохранены артефакты, найденные в здании в середине 2010-х.

"Заварка" в будущем станет частью Музея Эльдара Рязанова в Самаре. Его директор подчеркнула, что у музеев много общего, например, оба расположены в старинных дореволюционных зданиях. Также Мария Ионова от имени коллектива поблагодарила губернатора Дмитрия Азарова за поддержку проекта: "Многим самарцам хорошо известна история здания Дома Маштакова: долгое время памятник культурного наследия регионального значения пустовал, постепенно разрушаясь. И сегодня невероятно радостно, что у этой истории такое счастливое завершение. Памятник был восстановлен благодаря усилиям и личной поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова и Президентскому фонду культурных инициатив. Дмитрий Игоревич неоднократно благодарил неравнодушных жителей, которые проявили инициативу и обратились с просьбой о сохранении памятника. А мне хотелось бы поблагодарить его. Являясь руководителем комиссии Госсовета по направлению "Культура", членом Координационного комитета Президентского фонда культурных инициатив, Глава региона не только поддержал инициативу общественников о восстановлении здания и сопровождал заявку на протяжении всего периода, но и выделил значительные средства из регионального бюджета на реставрацию объекта. Дмитрий Игоревич, как истинный самарец, сделал все возможное для того, чтобы этот памятник уцелел и обрел новую жизнь".

Напомним, Дмитрий Азаров сопровождал заявку Самарской области во время прохождения отборочных процедур в конкурсе на предоставление грантов Президента РФ. В итоге удалось добиться выделения 19,5 млн рублей. Остальные средства — 2/3 стоимости работ — по инициативе губернатора были выделены из регионального бюджета.