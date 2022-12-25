Полицейские задержали мужчину с марихуаной в Жигулевске

В Жигулевске правоохранители задержали 43-летнего мужчину с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Подозрительного человека заметили сотрудники ДПС на территории СНТ. У него изъяли два свертка с 10 г марихуаны.

Задержанный ранее судимый мужчина рассказал, что хранил вещество для себя и не собирался сбывать.

Возбуждено уголовное дело.