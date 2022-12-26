В Самарастате посчитали, насколько за год выросла стоимость ингредиентов для новогодних салатов

Самарастат рассчитал стоимость традиционных новогодних салатов "Оливье" и "Сельдь под шубой", сообщили в пресс-службе органа статистики.

За год — с ноября 2021 по ноябрь 2022 — стоимость ингредиентов, необходимых для приготовления этих салатов, выросла в среднем по Самарской области на 7,81% для "Оливье" и на 2,72% для "Сельди под шубой".

"Среди продуктов питания, необходимых для приготовления "Оливье", в наибольшей степени выросли цены на маринованные огурцы и зеленый горошек — на 20,95% и 20,92% за год соответственно, — отметили в Самарастате. На 9,32% подорожала колбаса вареная, на 4,17% — майонез. Подешевели куриные яйца и овощи. В наибольшей степени подешевел картофель — на 36,03%".

На удорожание салата "Сельдь под шубой" повлиял рост цен на сельдь (за год она подорожала на 23,33% и майонез 4,17%. Остальные пять ингредиентов –– подешевели. В наибольшей степени свекла — на 37,33%, в наименьшей — яйца лук репчатый — на 12,68%.