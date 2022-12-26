Из Самары вновь можно улететь в Самарканд

С 16 января из Самары в Самарканд начнут летать борты авиакомпании Utair.

Полеты будут осуществляться по понедельникам. Из Самары самолет отправляется в 13:20, время полета - три часа.

Рейс в обратном направлении - в 18.20. Полеты осуществляются на самолетах Boeing 737.

Более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта, с условиями перевозки — на сайте авиаперевозчика.