Из Самары вновь можно улететь в Самарканд

С 16 января из Самары в Самарканд начнут летать борты авиакомпании Utair.
Полеты будут осуществляться по понедельникам. Из Самары самолет отправляется в 13:20, время полета - три часа.
Рейс в обратном направлении - в 18.20. Полеты осуществляются на самолетах Boeing 737.
Более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта, с условиями перевозки — на сайте авиаперевозчика.
Последние комментарии
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.