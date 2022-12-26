С 38-летней жительницей Самары, работающей юристом, в одном из мессенджеров связался "сотрудник безопасности банка".
Незнакомец сообщил, что на имя женщины мошенники пытаются оформить кредит и завладеть деньгами, а для того, чтобы это предотвратить, нужно перечислить сбережения на безопасные счета.
Доверившись, самарчанка перевела 1,95 млн руб. на указанные счета. После этого собеседник перестал выходить на связь. Женщина, поняв, что ее обманули, обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.