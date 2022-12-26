В Самаре юрист попалась на уловки мошенников и потеряла почти 2 млн рублей

С 38-летней жительницей Самары, работающей юристом, в одном из мессенджеров связался "сотрудник безопасности банка".

Незнакомец сообщил, что на имя женщины мошенники пытаются оформить кредит и завладеть деньгами, а для того, чтобы это предотвратить, нужно перечислить сбережения на безопасные счета.

Доверившись, самарчанка перевела 1,95 млн руб. на указанные счета. После этого собеседник перестал выходить на связь. Женщина, поняв, что ее обманули, обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.