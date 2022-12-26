"Росгосстрах": 37% россиян потратят на украшение к Новому году от 1000 до 3000 рублей

Две трети россиян планируют отмечать Новый год дома. 42% начинают украшать свои квартиры за две недели до праздника, четверть приступают к этому делу всего за неделю до Нового года, а у 23% подготовка стартует за месяц до 31 декабря, выяснили СК "Росгосстрах" и сеть магазинов Cozy Home в ходе опроса¹*.
Большинство россиян (61%) предпочитают, чтобы новогодних украшений было немного — просто для создания новогодней атмосферы; еще 29% признались, что у них весь дом светится от электрических гирлянд; 6% респондентов ставят только елку.
Всего на украшение дома к Новому году 37% опрошенных россиян тратят от 1000 до 3000 рублей, четверть респондентов — от 3000 до 5000 рублей, а каждый пятый — до 1000 рублей.
Искусственную елку предпочитают 72% опрошенных. Этот выбор половина из них (52%) обосновывают тем, что такая елка более практичная и долговечная, а 48% являются противниками вырубки деревьев.
8% вообще не ставят елку, обходясь другими украшениями, а каждый пятый выбирает живую ель. После завершения праздников 37% из них отдают ее в специальные пункты на переработку, а 20% оставляют для хозяйства. Только 35%, вопреки правилам, просто выкидывают елку в мусорный бак.
55% россиян предпочитают елку среднего размера, а треть выбирают большую. В топ необычных украшений, которые используют россияне для елки, попали детские поделки (15%), ленты (14%), сладости или фрукты (9%), свечи/подсвечники (5%).
Стоит ель у россиян в основном все новогодние праздники (50%) или до конца января (43%). А 5% респондентов елка радует до весны.
63% россиян рассказали, что покупают символы Нового года. Из них 31% приобретают их каждый год. В топ пять самых популярных категорий с символами года попали новогодние украшения (57%), сувениры (52%), календари (32%), посуда и кухонные принадлежности (24%), товары для интерьера (21%).
Небольшая часть россиян призналась, что они сталкивались с проблемами при новогоднем украшении дома. Так, у 13% россиян дети или животные роняли елку, у 2% были травмы из-за разбитых игрушек, а у 1% случился пожар из-за гирлянд.
"Уже не первый сезон мы наблюдаем тенденцию роста спроса на новогодние товары. В этом году прогнозируем прирост в данной категории на 30% в сравнении с прошлым. Традиционно пик приходится на последние две недели декабря, но по аналитике продаж мы видим, что праздничный ассортимент становится востребован из года в год всё раньше. Понимая это, мы расширяем его, делая ставку на функциональные подарки и предметы интерьера. Например, посуда, кухонный текстиль, постельное бельё с тематическими дизайнами — такие товары выходят в топ уже в первой половине ноября. Нам нравится эта тенденция не только с точки зрения продаж, но и как возможность быть причастными к созданию красоты и особенной праздничной атмосферы в домах наших покупателей", — комментирует Константин Волков, основатель сети магазинов текстиля и товаров для дома Cozy Home.
"Безусловно, новогодние украшения и гирлянды создают особую праздничную атмосферу, но о безопасности тоже не стоит забывать. Приобретать товары для декора дома следует только в специализированных магазинах, при этом надо обязательно обращать внимание на сертификацию и при эксплуатации соблюдать правила пожарной безопасности. И если предотвратить неприятность получается не всегда, то минимизировать ущерб в финансовом плане по силам каждому. Для полного спокойствия мы рекомендуем приобрести полис "Дом/квартира в деталях", который предусматривает страховую выплату на случай пожара, залива, кражи и других неприятностей. Удобно, что полис оформляется онлайн, без осмотра и походов в офис, — говорит начальник Управления андеррайтинга имущества физических лиц ПАО СК "Росгосстрах" Екатерина Зенченко. — А еще такой полис может стать новогодним подарком для друзей и близких: вы можете оформить полис на официальном сайте "Росгосстраха" и положить его "под елочку".
¹ Репрезентативный опрос проведен в декабре 2022 года среди 2769 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.