Страховой Дом ВСК стал обладателем V ежегодной премии от Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) "Золотой Дракон". Компания отмечена в номинации "Страховая компания года по развитию финансового сектора с партнерами из КНР".
В 2022 году ВСК провела первый Российско-Китайский автопромышленный форум. Совместно с РАСПП была реализована инициатива по развитию расчетов в национальных валютах между страховыми компаниями.
"В уходящем году мы реализовали множество проектов и не планируем останавливаться на достигнутом, на 2023 год у нас есть грандиозные планы, уверен, что мы обязательно их осуществим в полной мере. Для нас особенно ценно, что "Золотой Дракон" был вручен в присутствии наших партнеров из российско-азиатского делового сообщества, глав регионов, руководителей органов власти, а также представителей крупного бизнеса", — отметил Роман Фролов, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.
Церемония награждения состоялась во время торжественного приема, посвященного подведению итогов Российско-Азиатского делового сотрудничества.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.