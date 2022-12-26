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Страхование Финансы

ВСК — победитель ежегодной премии "Золотой Дракон" от РАСПП

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК стал обладателем V ежегодной премии от Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) "Золотой Дракон". Компания отмечена в номинации "Страховая компания года по развитию финансового сектора с партнерами из КНР".

В 2022 году ВСК провела первый Российско-Китайский автопромышленный форум. Совместно с РАСПП была реализована инициатива по развитию расчетов в национальных валютах между страховыми компаниями.

"В уходящем году мы реализовали множество проектов и не планируем останавливаться на достигнутом, на 2023 год у нас есть грандиозные планы, уверен, что мы обязательно их осуществим в полной мере. Для нас особенно ценно, что "Золотой Дракон" был вручен в присутствии наших партнеров из российско-азиатского делового сообщества, глав регионов, руководителей органов власти, а также представителей крупного бизнеса", — отметил Роман Фролов, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.

Церемония награждения состоялась во время торжественного приема, посвященного подведению итогов Российско-Азиатского делового сотрудничества.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

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судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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