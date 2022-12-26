Страховой Дом ВСК стал обладателем V ежегодной премии от Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) "Золотой Дракон". Компания отмечена в номинации "Страховая компания года по развитию финансового сектора с партнерами из КНР".

В 2022 году ВСК провела первый Российско-Китайский автопромышленный форум. Совместно с РАСПП была реализована инициатива по развитию расчетов в национальных валютах между страховыми компаниями.

"В уходящем году мы реализовали множество проектов и не планируем останавливаться на достигнутом, на 2023 год у нас есть грандиозные планы, уверен, что мы обязательно их осуществим в полной мере. Для нас особенно ценно, что "Золотой Дракон" был вручен в присутствии наших партнеров из российско-азиатского делового сообщества, глав регионов, руководителей органов власти, а также представителей крупного бизнеса", — отметил Роман Фролов, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.

Церемония награждения состоялась во время торжественного приема, посвященного подведению итогов Российско-Азиатского делового сотрудничества.