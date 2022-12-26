В правительстве Самарской области обсудили предварительные итоги работы в 2022 году

В понедельник, 26 декабря, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с участием руководителей и представителей министерств и ведомств региона.

В числе вопросов повестки заключительного в этом году оперативного совещания - обстановка на территории региона, статус реализации региональных составляющих национальных и федеральных проектов, завершение строительства социальных объектов, итоги оптимизации процессов в органах исполнительной власти Самарской области.

Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко доложил, что за прошедшую неделю на территории области не было зарегистрировано чрезвычайных ситуаций. Гидрологическая обстановка развивается в соответствии с прогнозом. По данным Приволжского УГМС, в течение недели будут наблюдаться слабые и умеренные осадки, гололедица, температура воздуха днем -1,-7, ночью -5,-7.

Виктор Кудряшов обратил внимание глав муниципалитетов на необходимость борьбы с гололедом: "Коллеги, лед надо убирать. Реагент делает его более пористым, но не растапливает. Во дворах, вдоль проезжих частей этой работой также необходимо заниматься. Жилищную инспекцию прошу контролировать работу управляющих компаний, применяя в том числе административные наказания".

О ходе завершения строительства социальных объектов, запланированных к вводу в эксплуатацию в 2022 году, доложил министр строительства Самарской области Николай Плаксин: "В этом году планируется ввести 16 объектов, восемь уже введены в эксплуатацию. На оставшихся полностью завершены строительно-монтажные работы. В настоящее время ведутся завершение проверок, сдача объектов".

Участники совещания обсудили готовность детской инфекционной больницы на улице Шверника, которую планируется сдать на год раньше срока, лыжероллерной трассы для учебно-спортивного центра "Чайка", центральной районной больницы в Нефтегорске, набережной в Тольятти.

Виктор Кудряшов отметил, что итоги года по сдаче социальных объектов будут подведены в следующем году. "Что касается предварительных итогов - у нас осталась последняя рабочая неделя, когда по нескольким объектам фактически завершается анализ исполнительной документации. Строительные работы здесь были закончены две-три недели назад, - подчеркнул председатель правительства Самарской области. - По некоторым объектам необходимо подтвердить спецтехусловия, которые сейчас оформляются, проверить исполнение работ. В целом могу сказать, что мы очень близки к максимальному результату. Сегодня наибольшее опасение вызывает ФОК в Смышляевке, где физически работы выполнены, но есть ряд вопросов по документам. Подрядчик совместно с администрацией района эти вопросы дорабатывает".

На оперативном совещании также обсудили предварительные итоги оптимизации процессов в органах исполнительной власти Самарской области с использованием принципов бережливого управления в 2022 году.

Заместитель председателя правительства - руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков рассказал, что в этом году в органах государственной власти было оптимизировано 95 процессов. Результатом этой работы стало сокращение времени протекания процессов, увеличение доли автоматизации, которая выражается в сокращении количества ручных операций, уменьшение количества участников, задействованных в процессе.

Виктор Кудряшов подчеркнул, что в следующем году самое пристальное внимание будет уделяться вопросам реализации стратегии цифровой трансформации, которая утверждена губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

"Если говорить о предварительных итогах года, связанных с вопросами цифровой трансформации, в целом они достаточно успешны. Все 85 социально значимых государственных и муниципальных услуг теперь доступны на Едином портале государственных и муниципальных услуг, - отметил председатель областного правительства. - Самарская область по итогам года вошла в десятку лучших регионов страны по качеству оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Еще два года назад мы начинали с 41 позиции, а сегодня регион в десятке, это тоже можно назвать успехом. Теперь перед Самарской областью - новые вершины, и мы, конечно, хотим стать лучшим регионом в этом отношении. Будем над этим работать".