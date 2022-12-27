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Общество

Трассу М5 у Красного Яра будут перекрывать 27 декабря

КРАСНЫЙ ЯР. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 27 декабря, трассу М5 будут перекрывать на 1040 километре в районе Красного Яра.

Как известило ФКУ "Поволжуправтодор", в связи с реконструкцией высоковольтной линии электропередач движение на этом участке будет перекрываться с 12:00 до 12:15, 13:00 до 13:15, с 14:00 до 14:15, с 15:00 до 15:15.

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