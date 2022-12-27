В новогоднюю ночь в Самаре продлевается работа общественного транспорта

В Самаре в ночь с 31 декабря на 1 января работа трамваев и троллейбусов продлевается до 02:00 1 января.

Наземный электротранспорт 1 января начнет работу уже в 5:00. Далее по 8 января он будет курсировать по расписанию выходного дня.

Автобусы будут работать по такому же графику.

Метрополитен с 31 декабря по 8 января работает в режиме выходного дня - с 06:00 до 24:00.

Массовых мероприятий и салюта в Самаре в новогоднюю ночь не планируется.