В новогоднюю ночь в Самаре продлевается работа общественного транспорта

В Самаре в ночь с 31 декабря на 1 января работа трамваев и троллейбусов продлевается до 02:00 1 января.
Наземный электротранспорт 1 января начнет работу уже в 5:00. Далее по 8 января он будет курсировать по расписанию выходного дня.
Автобусы будут работать по такому же графику.
Метрополитен с 31 декабря по 8 января работает в режиме выходного дня - с 06:00 до 24:00.
Массовых мероприятий и салюта в Самаре в новогоднюю ночь не планируется.
Последние комментарии
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.