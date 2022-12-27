Автопарк "Калужского областного медицинского центра" под защитой ВСК

Страховой Дом ВСК защитил полисами ОСАГО автопарк Государственного бюджетного учреждения Калужской области "Калужский областной медицинский центр".

Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены свыше 110 автомобилей. Стоимость контракта составила более 140 тыс. рублей.

ГБУКО "Калужский областной медицинский центр" повышает эффективность деятельности бюджетных госучреждений здравоохранения и качество медицинской помощи, обеспечивает работы по внедрению в практическую деятельность лечебно-профилактических учреждений области достижений науки и техники, проводит медицинский осмотр водителей, осуществляет транспортные перевозки людей и грузов.