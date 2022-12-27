Автопарк "Калужского областного медицинского центра" под защитой ВСК

Страховой Дом ВСК защитил полисами ОСАГО автопарк Государственного бюджетного учреждения Калужской области "Калужский областной медицинский центр".
Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены свыше 110 автомобилей. Стоимость контракта составила более 140 тыс. рублей.
ГБУКО "Калужский областной медицинский центр" повышает эффективность деятельности бюджетных госучреждений здравоохранения и качество медицинской помощи, обеспечивает работы по внедрению в практическую деятельность лечебно-профилактических учреждений области достижений науки и техники, проводит медицинский осмотр водителей, осуществляет транспортные перевозки людей и грузов.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.