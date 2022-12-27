"Хочу сделать клиентский сервис лучше": как предприниматель из Самары развивает образовательный проект с поддержкой центра "Мой бизнес"

Как развивать свой проект, комбинируя большой профессиональный опыт и действующие меры господдержки, знает Юлия Романеева из Самарской области, которая помогает бизнесу выстроить общение с клиентами на самом высоком уровне.

Для этого предприниматель создала "Школу лояльности": она разрабатывает бизнес-игры, занимается обучением и развитием сотрудников компаний по тренинговым и игровым программам. Сегодня таких продуктов 14, на разные темы клиентского сервиса и продаж.

В них сконцентрированы теоретические знания и практический опыт самого автора — более 15 лет Юлия Романеева занимала руководящие должности в компаниях сферы услуг, недвижимости, гостеприимства. Среди них — международная гостиничная сеть Marriott International. Однако специалист приняла решение оставить работу по найму и заняться развитием своего собственного проекта.

"В 2016 году произошел первый переломный момент, когда захотелось весь профессиональный опыт систематизировать и упаковать, создать обучающий продукт, который бы помогал, в том числе развивать свою команду. Я прошла обучение на бизнес-тренера, защитила диплом по теме "Управление конфликтами в сфере сервиса" и создала игру "Рыцари клиентских сердец", ставшую бестселлером", — рассказала Юлия Романеева.

В начале 2022 года Юлия зарегистрировалась в качестве плательщика налога на профессиональный доход. Официальный статус самозанятой позволил обращаться за мерами поддержки, активно использовать все существующие возможности, созданные в Самарской области для начинающих предпринимателей.

Для маркетинговой упаковки проекта начинающий предприниматель обратилась за комплексом услуг "Бизнес-кейс". Для проработки своей идеи, упаковки ее в полноценный проект Юлия Романеева участвовала в программе "Мама-предприниматель" и стала финалистом городского этапа.

Предприниматель является активным участником регионального бизнес-сообщества и постоянным спикером регионального центра "Мой бизнес" — ее игры и тренинги становятся частью программы предпринимательских форумов и других крупных событий.

"То, как министерство экономического развития во главе с министром Дмитрием Богдановым и региональный центр "Мой бизнес" поддерживают самозанятых — это, конечно, колоссальная работа. От той ежедневной заботы в виде компетентных ответов на каждый вопрос до качественных, глубоких услуг, помогающих бизнесу на любом этапе расти и развиваться", — отметила Юлия Романеева.

Меньше, чем за год работы ее клиентами стали крупные корпорации: РЖД, "Технониколь", HeadHunter, и многие локальные бренды.

"Я провела большое обучение для сотрудников компании HeadHunter, порядка 150 сотрудников прошли игру. Очень здорово, что такие прокаченные бизнесы выбирают для себя новые продукты, инструменты для повышения эффективности работы своих команд. В Самаре я проводила обучение для компании РЖД, а именно — для проводников вагонов класса "люкс", это совершенно потрясающая команда", — отметила предприниматель.

Серьезный и динамичный предпринимательский рост стал поводом перейти на новую ступень — оформить статус индивидуального предпринимателя. Успехи девушки были отмечены на региональном этапе Национальной премии "Бизнес-Успех" — эксперты признали ее победителем в номинации "Лучший женский проект". Теперь бизнес-леди представит регион на федеральном этапе в Москве.

"Я очень хочу, чтобы клиентский опыт миллионов потребителей в нашей стране изменился к лучшему, я могу помочь это сделать через внедрение стратегии клиентоцентричности. Почему игровой формат эффективнее, чем традиционные тренинговые программы? Короткие бизнес-игры за 3-4 часа помогают прокачать 1-2 важных навыка, например — умение проводить яркие презентации, умение работать с колкими, сложными возражениями клиентов и т. д. 90% времени на таком обучении — это практика, то есть участники начинают применять новые техники сразу во время обучения, в максимально безопасном формате, получая обратную связь от группы. После этого пойти внедрить эти навыки в своей каждодневной работе гораздо проще", — уверена Юлия Романеева.

Помимо успеха на профессиональном поприще, Юлия является многодетной мамой и признается, что только поддержка и понимание близких позволяют ей заниматься любимым делом и приносить домой положительные эмоции от успешной самореализации.

"Я не супервумен, которая умудряется виртуозно жонглировать и семьёй, и бизнесом. Случаются разные ситуации. Но момент поддержки мотивирует, наполняет и позволяет реализоваться не только в семье, но и в любимом деле. Дети видят, что мама счастлива, мама реализована. И это, я уверена, правильный воспитательный ориентир для семьи и детей", — подчеркнула Юлия Романеева.