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Страхование Финансы

Новый год сулит тревогу: растет число обращений россиян к психологам

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии Нового года россияне чаще обращаются за консультацией к психологам или психотерапевтам на фоне тревожных состояний - к такому выводу пришли специалисты службы психологической помощи Страхового Дома ВСК.

Причины обращений бывают разные - негативный опыт прошлых лет, изменение внешних условий, круга общения, а также синдром тревожного ожидания, связанный со опасением не успеть подготовиться к празднику, завершить рабочие задачи перед каникулами. Специалисты рекомендуют заранее готовиться к наступлению Нового года и не "заражаться" всеобщей идеей подведения итогов года.

В первую очередь, синдром тревожного ожидания может быть связан с негативным опытом прошлого. В подобной ситуации праздник действительно становится для человека отсылкой к неприятным воспоминаниям. В данном случае очень важно при поддержке психотерапевта изменить свое восприятие и мышление - именно они заряжают нас негативом, актуализируя неприятные воспоминания.

Помимо этого, предновогоднее ожидание может быть испорчено изменившимися в течение года условиями жизни. Это могут быть утрата близких, развод, вынужденная разлука с семьей - перечисленные факторы влияют на чувства и настроение, а также вызывают непонимание, в каком статусе или обстановке отмечать праздник. Часто бывает, что человек просто не может определиться с альтернативным вариантом празднования Нового года - это означает, что ему сложно самостоятельно адаптироваться к внешним условиям. Именно ригидность (негибкость) часто прорабатывается на приемах у психолога. Основная цель терапии - научить пациента быть открытым новому, видеть в каждой ситуации возможность, а не препятствие. Впоследствии приобретенная гибкость мышления позволяет человеку расти как в личностном, так и в профессиональном плане. Также важно поблагодарить жизнь за ценные уроки и разнообразие эмоций, ведь благодаря этим событиям человек действительно осознает, что значит жить.

Самым распространенным триггером появления тревожности, по оценкам специалистов службы психологической помощи ВСК, является предновогодняя суета, когда люди стремятся успеть сделать как можно больше дел. Как правило, этому препятствуют высокая загруженность на работе и неверная расстановка приоритетов. Залогом успешной и размеренной подготовки к Новому году является отсутствие спешки. Начинать подготовку к празднику нужно заранее - примерно за 2-2,5 месяца. Залогом хорошего настроения является только собственный комфорт. Лучше сконцентрироваться на себе и своих достижениях, не сравнивая себя с окружающими, подумать, к чему удалось прийти за прошедший год, каких результатов достичь и чего хочется в будущем.

"Синдром повышенной тревожности регулярно наблюдается у пациентов в преддверии Нового года. В праздники люди погружаются в приятную атмосферу детских воспоминаний, но при этом сталкиваются и с предновогодней суетой. К тому же в конце года мы начинаем мысленно подводить черту - анализировать итоги, вспоминать события последних месяцев, которые могут быть не всегда приятными. Каждый человек обязательно должен наполнять свою жизнь яркими красками и незабываемыми впечатлениями, ведь только тогда "новые" эмоции смогут перекрыть "старые", позволяя при этом полноценно прочувствовать праздничное настроение" - отмечает Светлана Камелева, руководитель департамента психологической помощи Страхового Дома ВСК.

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Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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