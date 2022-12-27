В Самаре сносят гаражи под будущую магистраль "Центральная"

В Самаре на территорию, где планируют проложить автомагистраль "Центральная", прибыла спецтехника, сообщает "КП-Самара". Рабочие начали сносить гаражные постройки.

Судя по видео блогера Евгения Щекина, гаражи вывозят с участка. По его словам, владельцы гаражей отметили, что срок для уборки им дали до 1 января. Еще в ноябре объявили торги по поиску подрядчика. Реализацию первого этапа проекта оценили в 8,6 млрд рублей.