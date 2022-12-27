В Самаре сносят гаражи под будущую магистраль "Центральная"

В Самаре на территорию, где планируют проложить автомагистраль "Центральная", прибыла спецтехника, сообщает "КП-Самара". Рабочие начали сносить гаражные постройки.
Судя по видео блогера Евгения Щекина, гаражи вывозят с участка. По его словам, владельцы гаражей отметили, что срок для уборки им дали до 1 января. Еще в ноябре объявили торги по поиску подрядчика. Реализацию первого этапа проекта оценили в 8,6 млрд рублей.
Последние комментарии
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.