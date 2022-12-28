ВСК застраховала автомобили "Мосприроды"

Страховой Дом ВСК застраховал полисами ОСАГО автомобили Государственного природоохранного бюджетного учреждения города Москвы "Московское городское управление природными территориями".

Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены свыше 150 транспортных средств. Стоимость контракта составила более 250 тыс. рублей.

ГПБУ "Московское городское управление природными территориями" занимается охраной и содержанием особо охраняемых природных территорий регионального значения, сохранением разнообразия ландшафтов, растительного и животного мира в городской среде, обеспечением комфортных условий для отдыхающих на природных территориях Москвы, а также экологическим просвещением, взаимодействием с общественностью и пресечением нарушений природоохранного законодательства.