ВСК застраховала автомобили "Мосприроды"

Страховой Дом ВСК застраховал полисами ОСАГО автомобили Государственного природоохранного бюджетного учреждения города Москвы "Московское городское управление природными территориями".
Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены свыше 150 транспортных средств. Стоимость контракта составила более 250 тыс. рублей.
ГПБУ "Московское городское управление природными территориями" занимается охраной и содержанием особо охраняемых природных территорий регионального значения, сохранением разнообразия ландшафтов, растительного и животного мира в городской среде, обеспечением комфортных условий для отдыхающих на природных территориях Москвы, а также экологическим просвещением, взаимодействием с общественностью и пресечением нарушений природоохранного законодательства.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.