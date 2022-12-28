На АвтоВАЗ наберут 5 тыс. новых сотрудников

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Во вторник, 27 декабря, в прямом эфире на телеканале ГТРК "Самара" губернатор Дмитрий Азаров рассказал о планах АвтоВАЗа на будущий год, подчеркнув, что они очень непросты и амбициозны.