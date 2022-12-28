Самарские наркологи призывают жителей отказаться от алкоголя

В преддверии продолжительных выходных врачи-психиатры-наркологи Самарского областного клинического наркологического диспансера напоминают: алкоголь - это яд нейротоксического действия.

"Этанол может вызвать алкогольное отравление, спровоцировать нарушения в работе нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и других систем. Повышенную нагрузку на организм создает алкогольный абстинентный синдром, больше известный как "похмельный синдром". Алкогольный абстинентный синдром может вызвать различные острые состояния, опасные для жизни и здоровья", - напомнил главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического наркологического диспансера Андрей Щербань.

Как отмечают специалисты, алкоголь метаболизируется у женщин и мужчин с разной скоростью. У мужчин алкогольдегидрогеназа - фермент, который синтезируется в организме человека для переработки алкоголя, - вырабатывается уже в желудке, где начинается расщепление этанола. Далее биотрансформация этанола в организме происходит уже по единому сценарию. Метаболизм этанола и удаление продуктов его распада осуществляются, в основном, в печени и в почках. Незначительное количество выходит с биологическими жидкостями и выдыхаемыми парами.

У женщин фермент вырабатывается только в печени, а значит весь спирт попадает в кровь прежде, чем добраться до места переработки, поэтому процесс опьянения происходит быстрее, чем у мужчин.

Независимо от пола и возраста алкоголь и продукты его распада, являясь ядом, приводят к возникновению более 200 различных болезней. Они могут спровоцировать инфаркты, инсульты, аневризмы, цирроз печени, эпилептические припадки, энцефалопатии, почечную недостаточность, панкреатиты, психические расстройства, другие острые состояния и хронические заболевания.

"В состоянии алкогольного опьянения повышается риск несчастных случаев, тяжелых травм, пожаров, дорожно-транспортных происшествий. Употребление алкогольных напитков связано с риском для здоровья и жизни. Употребление этанола приводит к тому, что человек не может адекватно оценивать свои поступки и зачастую делает то, на что никогда не отважился бы в трезвом виде. Происходит это за счет угнетения центров головного мозга человека, отвечающих за управление поведением. Работа нервной системы человека основывается на двух сбалансированных процессах: возбуждении и торможении. Этанол влияет на процесс торможения. Даже самая маленькая концентрация этого опасного вещества в крови вызывает колоссальное влияние на головной мозг. В результате изменяются поведенческие реакции человека, возникает риск появления хронических заболеваний, острых состояний, получения травм различной степени тяжести. Развею еще один, пожалуй, самый важный миф о якобы безопасных дозах употребления спиртного. Особо подчеркну: безопасных доз алкоголя для человека не существует. Исключить влияние этанола на организм можно только одним способом - не употреблять спиртосодержащие напитки", - подчеркнул Андрей Валерьевич.