Борт, следовавший из Москвы в Самару, смог приземлиться в Курумоче со второй попытки

Во вторник, 27 декабря, в 13:02 самолет авиакомпании "Аэрофлот - Российские Авиалинии", следовавший из Москвы в Самару, при посадке ушел на второй круг.

Причиной стал отказ системы бортового компьютера - выпуска шасси. В 13:20 воздушное судно благополучно приземлилось в Курумоче, сообщает Aviaincident.