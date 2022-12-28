Борт, следовавший из Москвы в Самару, смог приземлиться в Курумоче со второй попытки

Во вторник, 27 декабря, в 13:02 самолет авиакомпании "Аэрофлот - Российские Авиалинии", следовавший из Москвы в Самару, при посадке ушел на второй круг.
Причиной стал отказ системы бортового компьютера - выпуска шасси. В 13:20 воздушное судно благополучно приземлилось в Курумоче, сообщает Aviaincident.
Последние комментарии
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.