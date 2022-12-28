По предварительным итогам 2022 года, среди россиян на 9% снизилось число обращений к врачам по полисам ДМС по сравнению с 2021 годом - к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. При этом количество врачебных консультаций по ДМС сократилось в Центральном федеральном округе, Северо-Западе и Сибири, а в остальных регионах, наоборот, увеличилось. Средний возраст пациента по ДМС составляет 31 год (32 года в 2021 году).

По данным ВСК, самый большой рост обращений по ДМС был зафиксирован в Южном федеральном округе (в два раза), на Урале (в 1,4 раза) и на Дальнем Востоке (в 1,1 раз). На Юге основной объем врачебных консультаций пришелся на Волгоград (45% обращений в федеральном округе) и Ростов-на-Дону (25%). Среди уральцев о своем здоровье больше всего заботятся жители Челябинской (42%) и Свердловской областей (41%). На Дальнем Востоке чаще других ходят по врачам жители Приморского (44%) и Хабаровского края (31%).

Самыми востребованными медицинскими специалистами среди россиян стали терапевты (10,4% обращений по РФ в целом), неврологи (10,3%), травматологи-ортопеды (9,7%) и гинекологи (9,2%). При этом, в зависимости от региона, структура обращаемости по ДМС несколько различается. Например, на Северном Кавказе число обращений к гинекологам не превышает 2%, а в топ врачей вместо них входят стоматологи (9%) и оториноларингологи (4,5%). В ЦФО редко обращаются к терапевтам - среди жителей региона более востребованы узкопрофильные специалисты, в частности, травматологи-ортопеды (9%).

Традиционно женщины более ответственно подходят к заботе о здоровье - на них приходится 59% обращений к врачам по ДМС в ВСК. Помимо терапевтов (21%), женщины чаще всего консультируются с гинекологами (16%) и неврологами (10%). Мужской топ врачей отличается незначительно: терапевты (27%), ортопеды (12,5%) и неврологи (11%). При этом к урологам мужчины ходят достаточно редко (только 5% обращений среди мужчин).

Средний возраст пациента по ДМС в 2022 году составил 31 год. При этом самый молодой средний возраст - 27 лет - зафиксирован среди пациентов психотерапевтов и психологов, а самый старший - 44 года - среди пациентов кардиологов. Россияне в возрасте 40-41 года также чаще обращаются к офтальмологам, терапевтам, неврологам и травматологам-ортопедам. До 35 лет россияне чаще посещают гинекологов (средний возраст пациентки - 31 год) и дерматологов (33 года). К 36 годам россияне начинают чаще консультироваться с ЛОРом, к 37 годам - больше заботиться о состоянии зубов, а к 39 - посещать урологов, эндокринологов и гастроэнтерологов.