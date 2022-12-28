Увеличилось количество рейсов из Самары в Сочи

В аэропорту Курумоч увеличилось количество рейсов в Сочи с 25 декабря.
Полеты будет выполнять авиакомпания "Аэрофлот". Рейсы запланированы с частотой три раза в неделю, по средам, субботам и воскресеньям. Время вылета из Самары по средам - 16:45, по субботам - в 16:40, по воскресеньям - в 15:50.
Рейсы осуществляются на самолетах Airbus 320 вместимостью 158 мест. Продолжительность полета - три часа двадцать минут.
Полеты на данном направлении также осуществляют авиакомпании Nordwind, Smartavia, "Уральские авиалинии" и "Победа".
Последние комментарии
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.