Увеличилось количество рейсов из Самары в Сочи

В аэропорту Курумоч увеличилось количество рейсов в Сочи с 25 декабря.

Полеты будет выполнять авиакомпания "Аэрофлот". Рейсы запланированы с частотой три раза в неделю, по средам, субботам и воскресеньям. Время вылета из Самары по средам - 16:45, по субботам - в 16:40, по воскресеньям - в 15:50.

Рейсы осуществляются на самолетах Airbus 320 вместимостью 158 мест. Продолжительность полета - три часа двадцать минут.

Полеты на данном направлении также осуществляют авиакомпании Nordwind, Smartavia, "Уральские авиалинии" и "Победа".