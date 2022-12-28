"Росгосстрах" поддержит команду велосипедистов-паралимпийцев "Армада"

Компания "Росгосстрах" выступит партнером первой в России велосипедной паралимпийской команды "Армада". Страховщик финансово поддержит спортсменов во время предстоящих соревнований внутри страны и зарубежных стартов.

"Спортивный велосипедный клуб инвалидов "Армада" был создан в 2013 году для популяризации и развития паравелоспорта и Паралимпийского движения в России. Эта команда паравелосипедистов - самая титулованная в нашей стране. За девять лет ее участники добились серьезных успехов, завоевав различные титулы на чемпионатах России, Европы, кубках мира и на Паралимпийских играх. В числе достижений спортсменов - не только многочисленные победы, но и мировые рекорды на треке.

"Спортсмены из "Армады", добившиеся, несмотря на ограничения в состоянии здоровья, таких серьезных достижений в российских и международных соревнованиях, вызывают искреннее восхищение и уважение, - отметил генеральный директор ПАО СК "Росгосстрах" Максим Шепелев. - И мы рады, что можем поддержать их тренировочный процесс и помочь им и дальше достойно представлять нашу страну в Паралимпийском движении".