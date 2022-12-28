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Страхование Финансы

"Росгосстрах" поддержит команду велосипедистов-паралимпийцев "Армада"

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Росгосстрах" выступит партнером первой в России велосипедной паралимпийской команды "Армада". Страховщик финансово поддержит спортсменов во время предстоящих соревнований внутри страны и зарубежных стартов.

"Спортивный велосипедный клуб инвалидов "Армада" был создан в 2013 году для популяризации и развития паравелоспорта и Паралимпийского движения в России. Эта команда паравелосипедистов - самая титулованная в нашей стране. За девять лет ее участники добились серьезных успехов, завоевав различные титулы на чемпионатах России, Европы, кубках мира и на Паралимпийских играх. В числе достижений спортсменов - не только многочисленные победы, но и мировые рекорды на треке.

"Спортсмены из "Армады", добившиеся, несмотря на ограничения в состоянии здоровья, таких серьезных достижений в российских и международных соревнованиях, вызывают искреннее восхищение и уважение, - отметил генеральный директор ПАО СК "Росгосстрах" Максим Шепелев. - И мы рады, что можем поддержать их тренировочный процесс и помочь им и дальше достойно представлять нашу страну в Паралимпийском движении".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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