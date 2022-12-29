В Самарском УФАС усмотрели ненормативную лексику в названии магазина "МясоЁопт"

В Самарское УФС обратился один из жителей с сообщением о сомнительном названии рекламной конструкции "МясоЁопт" и наличии признаков нарушения действующего законодательства, передает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В Самарское УФС обратился один из жителей с сообщением о сомнительном названии рекламной конструкции "МясоЁопт" и наличии признаков нарушения действующего законодательства, передает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Антимонопольщики установили, что деятельность под обозначением "МясоЁопт" осуществляет предприниматель, он же в данном случае и является рекламодателем.

Члены экспертного совета по применению законодательства о рекламе сочли, что название содержит элементы ненормативной лексики и не соответствует действующим нормам морали и нравственности.

Также, один из членов экспертного совета отметил, что буква "Ё" в рекламе была выделена не с целью донесения какого-то определенного смысла, раскрывающего для потребителя суть рекламы.

По итогам голосования было принято решение признать рекламу "МясоЁопт" несоответствующей требованиям рекламного законодательства.

"На основании вышеизложенного, руководствуясь ч. 6 ст. 5 ФЗ "О рекламе", Управление признало рекламу магазина "МясоЁопт" ненадлежащей и выдало предпринимателю предписание в недельный срок устранить нарушение", — отмечается в сообщении.