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Преступления Происшествия

В Новокуйбышевске разыскивают двух женщин, укравших у стариков 150 тыс. рублей

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске 26 декабря в полицию обратился 85-летний житель, который пояснил, что несколько часов назад неизвестные женщины, находясь в его квартире на ул. Островского, тайно похитили 150 тыс. рублей.

Полицейские опросили мужчину, осмотрели квартиру, сняли отпечатки пальцев, а также провели все необходимые розыскные мероприятия. 

Как рассказал пенсионер, они с супругой пустили в дом двух женщин, чтобы приобрести у них продукты по сниженным ценам. При этом "продавцы" попросили расплатиться с ними пятитысячной купюрой, с которой дали сдачу. Пенсионеры достали деньги из "укромного места" в шкафу. После чего отвлеклись на подготовку тары для продуктов, а женщины забрали из "тайника" 150 тыс. руб. и ушли из квартиры. Пожилые люди только через несколько часов справились с волнением и обратились за помощью в полицию.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража" возбуждено уголовное дело. 

Приметы первой подозреваемой: женщина, на вид 35-40 лет, среднего телосложения, рост 160-165 см. Была одета в пуховик темного цвета, в вязаную шапку серого цвета. На лице — медицинская маска. При себе имела женскую сумку бордового цвета.

Приметы второй подозреваемой: женщина, на вид 38-42 года, среднего телосложения, рост 160-165 см. Была одета в одежду темного цвета. На лице — медицинская маска.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личностях или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (84635) 62720, 8 (84635) 66781 или 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.

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