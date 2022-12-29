В регионе объявлено штормовое предупреждение из-за снега

В четверг, 29 декабря, в Самарской области объявлен желтый уровень опасности.
Утром и днем местами по региону ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".
В четверг, 29 декабря, в Самарской области объявлен желтый уровень опасности.
Утром и днем местами по региону ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.