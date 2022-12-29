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Общество

Расписание электричек на новогодние праздники в Самарской области

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области на период новогодних праздничных дней устанавливается следующий порядок движения пригородных поездов.

30 декабря — по рабочему дню пятница; 31 декабря – по выходному дню суббота; 1 - 7 января – по выходному дню суббота; 8 января — по выходному дню воскресенье; 9 января — по рабочему дню понедельник.

31 декабря, 1-7 января назначается поезд № 7141 Самара (отпр.07.10) — Сызрань-1 (приб.08.57) (8 января поезд не курсирует).

31 декабря, 1-8 января назначается поезд № 7142 Сызрань-1 (отпр.09.13) — Самара (приб.11.04).

31 декабря, 1-6, 8 января назначается поезд № 7143 Самара (отпр.16.08) — Сызрань-1 (приб.17.46) (7 января поезд не курсирует).

31 декабря, 1-6, 8 января назначается поезд № 7144 Сызрань-1 (отпр.18.07) — Самара (приб.19.53) (7 января поезд не курсирует).

7 января назначается поезд № 7145 Самара (отпр.18.32) — Сызрань-1 (приб.20.13).

1 января отменяются пригородные поезда:

№ 6325 Курумоч (отпр.10.26) — Жигулевское Море (приб.11.17)

№ 6326 Жигулевское Море (отпр.14.41) — Курумоч (приб.15.31)

№ 7504 Самара (отпр.05.11) –Похвистнево (приб.07.52)

№ 7519 Похвистнево (отпр.18.51) — Самара (приб.21.37)

№ 7569 Мирная (отпр.17.09) — Сызрань (приб.20.04)

№ 7570 Сызрань (отпр.05.57) — Мирная (приб.08.51)

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