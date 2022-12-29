"Росгосстрах" застраховал Деда Мороза и Снегурочку от несчастного случая

Старейший российский страховщик застраховал от несчастного случая новогодних персонажей - Деда Мороза и Снегурочку. Сертификаты сказочным героям вручила директор Ивановского и Костромского филиалов "Росгосстраха" Юлия Соколова во время торжественной церемонии зажигания гирлянд на главной елке Костромы, установленной на Сусанинской площади в центре города.
Специально ради такого важного события, как открытие главной елки на родине Снегурочки, с визитом в Кострому прибыл основной зимний волшебник - Дед Мороз. Снегурочка как заботливая внучка заранее предупредила об этом сотрудников "Росгосстраха": путь у дедушки неблизок, а в дороге всякое может случиться. Теперь здоровье Деда Мороза тоже под защитой самой известной российской страховой компании.
"Росгосстрах" застраховал Деда Мороза и Снегурочку по полному пакету рисков, включая риск растаять под солнечными лучами бога плодородия Ярилы, как это произошло в сказке А.Н.Островского "Снегурочка". Защита действует 24 часа в сутки - до следующего Нового года. Сумма страховой ответственности "Росгосстраха" по каждому сказочному персонажу - один миллион рублей.
"У меня сегодня очень необычная и почетная миссия - вручить сертификаты "Росгосстраха" нашим самым любимым героям, без которых не обходится ни один новогодний праздник, - Деду Морозу и Снегурочке, - сказала, обращаясь к сказочным персонажам, Юлия Соколова. - Не секрет, что в сказку и доброе волшебство верят не только дети: хоть чуть-чуть, но вера в чудо присуща и взрослым тоже. Все мы верим в то, что Новый год привнесет в нашу жизнь немножко чуда - исполнение желаний, удачу, новые и самые добрые впечатления. Мы хотим, чтобы вера в добро и чудеса у нас никогда не иссякла! Страхуя наших сказочных героев от несчастного случая, мы от души желаем, чтобы еще много-много лет Дед Мороз и Снегурочка дарили всем жителям нашей страны - и большим и маленьким - этот новогодний праздник и веру в добро и чудеса!"
Пользуясь случаем, Юлия Соколова от имени "Росгосстраха" поздравила с наступающим Новым годом всех жителей и гостей города Костромы, пожелав им крепкого здоровья и счастья. И заодно напомнила о том, что застраховаться можно от любой неприятности.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.