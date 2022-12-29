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Страхование Финансы

"Росгосстрах" застраховал Деда Мороза и Снегурочку от несчастного случая

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Старейший российский страховщик застраховал от несчастного случая новогодних персонажей - Деда Мороза и Снегурочку. Сертификаты сказочным героям вручила директор Ивановского и Костромского филиалов "Росгосстраха" Юлия Соколова во время торжественной церемонии зажигания гирлянд на главной елке Костромы, установленной на Сусанинской площади в центре города.

Фото: предоставлено ПАО СК "Росгосстрах"

Специально ради такого важного события, как открытие главной елки на родине Снегурочки, с визитом в Кострому прибыл основной зимний волшебник - Дед Мороз. Снегурочка как заботливая внучка заранее предупредила об этом сотрудников "Росгосстраха": путь у дедушки неблизок, а в дороге всякое может случиться. Теперь здоровье Деда Мороза тоже под защитой самой известной российской страховой компании.

"Росгосстрах" застраховал Деда Мороза и Снегурочку по полному пакету рисков, включая риск растаять под солнечными лучами бога плодородия Ярилы, как это произошло в сказке А.Н.Островского "Снегурочка". Защита действует 24 часа в сутки - до следующего Нового года. Сумма страховой ответственности "Росгосстраха" по каждому сказочному персонажу - один миллион рублей.

"У меня сегодня очень необычная и почетная миссия - вручить сертификаты "Росгосстраха" нашим самым любимым героям, без которых не обходится ни один новогодний праздник, - Деду Морозу и Снегурочке, - сказала, обращаясь к сказочным персонажам, Юлия Соколова. - Не секрет, что в сказку и доброе волшебство верят не только дети: хоть чуть-чуть, но вера в чудо присуща и взрослым тоже. Все мы верим в то, что Новый год привнесет в нашу жизнь немножко чуда - исполнение желаний, удачу, новые и самые добрые впечатления. Мы хотим, чтобы вера в добро и чудеса у нас никогда не иссякла! Страхуя наших сказочных героев от несчастного случая, мы от души желаем, чтобы еще много-много лет Дед Мороз и Снегурочка дарили всем жителям нашей страны - и большим и маленьким - этот новогодний праздник и веру в добро и чудеса!"

Пользуясь случаем, Юлия Соколова от имени "Росгосстраха" поздравила с наступающим Новым годом всех жителей и гостей города Костромы, пожелав им крепкого здоровья и счастья. И заодно напомнила о том, что застраховаться можно от любой неприятности.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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