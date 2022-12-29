В ВСК рассказали, как партнерство с технологичными стартапами способствует развитию бизнеса

Совместные проекты крупного бизнеса и стартапов дополняют и улучшают существующий бизнес. Об этом заявила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК, в рамках конференции "Финтех". Так, ВСК реализовывает технологичный HR проект — платформу для коммуникации компаний и сотрудников "СВОИ".

В декабре в Москве состоялась VI конференция о цифровой трансформации экономики и новых финансовых технологиях "Финтех", организованная ведущим деловым изданием "Ведомости". Конференция "Финтех" — это масштабное ежегодное мероприятие для обсуждения инициатив и проектов по развитию цифрового финансового рынка. Его участниками становятся представители власти, крупного и среднего бизнеса, а также финтех-компании. Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК, выступила спикером дискуссионной сессии "Новое поколение "единорогов".

В рамках цифровой трансформации Страховой Дом ВСК использует различные инструменты — в первую очередь формируя компетенции внутри, но также привлекая внешних IT-специалистов и стартапы. Одно из перспективных направлений стратегии ВСК — это формирование стартапов изнутри или создание экосистемных партнеров.

Например, в 2021 году Страховой Дом ВСК запустил стартап "СВОИ" — цифровую площадку для привлечения новых партнеров и сотрудников. Платформа представляет собой гибкую программу лояльности, которую каждая компания может настроить в соответствии с внутренними HR-задачами. В этом году проект стал лауреатом премии HR AWARD "Хрустальная пирамида 2022" в номинации "Технологическое решение года". А в 2022 году резидентом ИНТЦ "Сириус" стала ИТ-компания ВСК "Высокие цифровые технологии". ИТ-разработки и сервисы, которые доказали свою эффективность в рамках реализации стратегии ВСК стали востребованы и на рынке.

В ходе дискуссии спикеры сессии также поделились собственным опытом взаимодействия со стартапами. По мнению Дмитрия Калаева, Директора "Акселератор ФРИИ", партнерство с молодыми и перспективными компаниями более эффективно, чем попытки копировать интересные разработки в собственную бизнес-среду. Ведь за время, потраченное интерпрайзом на адаптацию чужих идей, стартап успевает развивать и улучшить свой продукт. Тем более для того, чтобы быть востребованной, новая разработка должна быть не на 10-20%, а в разы лучше имеющихся технологий. Поэтому стартапы помогают заметно улучшать финансовые продукты. Виктория Кияченко, Директор по развитию массовых сервисов Группы QIWI, рассказала о внедрении в компании нового сервиса Таксиагрегатор, который был разработан совместно со стартапом. Это позволило QIWI занять лидирующую позицию среди компаний, предлагающих финансовые решения для таксопарков. Павел Новиков, директор Skolkovo Fintech Hub отметил, что самые успешные российские финансовые компании, например, банки из топ-15, сотрудничают минимум с 40 различными стартапами.

"Стартап и интерпрайз часто противопоставляются друг другу, однако это не совсем корректно. Новые проекты — если мы говорим о синергии крупной компании и стартапа — скорее дополняют и улучшают существующий бизнес. Важно обращать внимание на идею, которая объединяет команду стартаперов и которую они продвигают на рынке. Правильная идея мотивирует команду на дальнейшее развитие бизнес-модели, а не просто на продажу своих разработок и концепций инвестору, — отмечает Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК. — Приоритетными направлениями для ВСК сегодня являются сферы медицины и авто — в этих сегментах мы экспериментируем с разными командами стартаперов, тестируем новые идеи и концепции. За последние два года в компании было реализовано несколько технологичных проектов, которые уже успели показать свою эффективность".