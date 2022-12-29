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Строительство Строительство и недвижимость

У стадиона "Солидарность Арена" появятся два новых микрорайона

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре с 2025 г. начнется строительство межвузовского кампуса. Под застройку выделят 17 га земли около стадиона "Солидарность Арена", где появятся два микрорайона: Спорт-сити и Смарт-сити. Об этом стало известно 27 декабря на расширенном заседании президиума Совета ректоров вузов Самарской области.

На заседании ректор Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева Владимир Богатырев рассказал о победе Самарского региона в федеральном конкурсе проектов межвузовских кампусов.

Особенностью конкурса является трансформация разрозненных инициатив по строительству кампусов в единый федеральный проект. Из 39 поданных заявок победили девять проектов, а заявку Самарской области отметили как лучшую.

Для строительства кампуса будет выделен участок размером 17 гектаров около стадиона "Солидарность Арена", где появятся два микрорайона: Спорт-сити (включающий в себя сам стадион) и Смарт-сити (включающий в себя кампус на пять тысяч мест, бизнес-школу, коворкинг, школу креативных индустрий, спорткомплекс с бассейном, школу, детский сад, медицинский центр, парк-отель, административные здания, бизнес-центр, общественно-деловой центр, жилую застройку). Кампус будет включать в себя 30 тысяч квадратных метров образовательных и научных площадок.

Общая сумма вложенных средств составит 20,4 млрд рублей. Большая часть - почти 50% (9,8 млрд) - будет выделена из федерального бюджета, остальные средства - это инвестиции в рамках государственно-частного партнерства.

К 2023 году планируется подготовить проектно-сметную документацию, с 2025 года начнется строительство.

Как подчеркнул Владимир Богатырев, после завершения строительства реализация федерального проекта не заканчивается. Дальше необходимо будет регулярно отчитываться по числу созданных технологий, созданных результатов интеллектуальной деятельности (патенты, программы), количеству общественных мероприятий, проведенных в кампусе.

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